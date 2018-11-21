Беларуси дадут $15 миллионов на лечение ВИЧ и СПИДа





Кадр из фильма "Реквием по мечте"





Деньги пойдут на лечение этих заболеваний, а программа рассчитана до 2021 года, пишет TUT.by.





«Минск-Новости» . Кстати, Минск − один из немногих городов Восточной Европы и Центральной Азии, который присоединяется к декларации. 22 ноября председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и замисполнительного директора UNAIDS Тим Мартино подписали Парижскую декларацию. Таким образом Минск стал частью сети городов, которые намерены ускорить борьбу с ВИЧ и СПИДом, пишет агентство. Кстати, Минск − один из немногих городов Восточной Европы и Центральной Азии, который присоединяется к декларации.





Какой должен быть результат





Главная задача − это достичь к 2020 году целевых показателей:





90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своём заболевании;

90% людей, знающих о том, что у них ВИЧ, будут получать лечение;

90% людей, получающих лечение, будут иметь сниженную вирусную нагрузку − то есть останутся здоровы и вряд ли передадут заболевание кому-либо.

Как сказала Марина Сачек, директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, программа направлена на работу с уязвимыми группами населения − людей с наркозависимостью, представителей секс-индустрии и гомосексуалов. Она отметила, что в Беларуси ВИЧ передаётся чаще всего половым путём.









Министра здравоохранения Валерий Малашко сказал, что благодаря соглашению у беларусов появится возможность применять более современные схемы лечения туберкулёза. Марина Сачек добавила, что сейчас больше 500 человек участвуют в программе видеоконтролируемого лечения туберкулеза. Человек ставит на смартфон программу и снимает себя, когда принимает лекарство. За процессом следит медсестра.





Большая часть гранта пойдёт на лечение ВИЧ и СПИДа, но, по словам Марины Сачек, есть пациенты, у которых ВИЧ и туберкулез одновременно. И при этой комбинации заболевания усугубляют друг друга.





На 1 марта 2018 года в Беларуси было 25 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и 19,5 тысяч человек, живущих с этим заболеванием.