|
Беларуси дадут $15 миллионов на лечение ВИЧ и СПИДа
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией даст Беларуси больше 15 миллионов долларов.
Кадр из фильма "Реквием по мечте"
Деньги пойдут на лечение этих заболеваний, а программа рассчитана до 2021 года, пишет TUT.by.
22 ноября председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и замисполнительного директора UNAIDS Тим Мартино подписали Парижскую декларацию. Таким образом Минск стал частью сети городов, которые намерены ускорить борьбу с ВИЧ и СПИДом, пишет агентство
Какой должен быть результат
Главная задача − это достичь к 2020 году целевых показателей:
Как сказала Марина Сачек, директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, программа направлена на работу с уязвимыми группами населения − людей с наркозависимостью, представителей секс-индустрии и гомосексуалов. Она отметила, что в Беларуси ВИЧ передаётся чаще всего половым путём.
Министра здравоохранения Валерий Малашко сказал, что благодаря соглашению у беларусов появится возможность применять более современные схемы лечения туберкулёза. Марина Сачек добавила, что сейчас больше 500 человек участвуют в программе видеоконтролируемого лечения туберкулеза. Человек ставит на смартфон программу и снимает себя, когда принимает лекарство. За процессом следит медсестра.
Большая часть гранта пойдёт на лечение ВИЧ и СПИДа, но, по словам Марины Сачек, есть пациенты, у которых ВИЧ и туберкулез одновременно. И при этой комбинации заболевания усугубляют друг друга.
На 1 марта 2018 года в Беларуси было 25 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и 19,5 тысяч человек, живущих с этим заболеванием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией даст Беларуси больше 15 миллионов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)