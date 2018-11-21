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За оскорбление «Лукашанко» жителю Полоцка дали 2 года «домашней химии»

22.11.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Суд признал жителя поселка Ветрино Полоцкого района Дмитрия Русака виновным по статьям 368 (публичное оскорбление президента) и 340 (ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Беларуси.



Судья Виталий Лапко наказал Дмитрия Русака ограничением свободы на два года без направления в исправительное учреждение (так называемая «домашняя химия») и с конфискацией телефона как средства совершения преступления, сообщает Радыё Свабода.
 
Предметом судебного разбирательства стали события 1 мая, когда 36-летний Дмитрий Русак разместил на своей странице «Вконтакте» заведомо ложное сообщение о бомбе, якобы заложенной в торговом центре «Манеж» в Полоцке, а также фразу «Я ненавижу Лукашанко» и нецензурное слово в адрес носителя этой фамилии.


В суде Русак объяснил, что в тот день они в компании с гражданами России отмечали Международный день солидарности трудящихся, и у него появилась идея проверить бдительность беларусских милиционеров. Он поспорил со своими приятелями, что силовые структуры не отреагируют на его сообщение. Однако в милицию позвонила женщина, которая увидела пост об угрозе взрыва.

Обвинение в оскорблении президента жителю Полотчины предъявили только через 4 месяца, в августе этого года. Суд пришел к выводу, что оскорбление президента имело место, хотя нецензурное слово, примененное Русаком, относилось не к «Лукашенко», а к «Лукашанко». Лингвистическая экспертиза тоже не доказала, что сообщение касается президента Беларуси.

Тем не менее суд постановил наказать Дмитрия Русака за оба преступления, поддержав предложение прокурора Игоря Головкова, — ограничением свободы на два года без направления в исправительное учреждение.

 
 
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Суд признал жителя поселка Ветрино Полоцкого района Дмитрия Русака виновным по статьям 368 (публичное оскорбление президента) и 340 (ложное сообщение о подготовке...
 
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