Google представила новую защиту от фейковых новостей









блоге Google информации за подписью Ли Джуниус, директора по публичной политике и отношениям с государственными органами власти в ЕС. Как следует из объявления, компания делает обязательным указание о физических или юридических лицах, оплативших рекламу и внутренний процесс верификации политических рекламодателей. Об этом говорится в опубликованной 22 ноября вGoogle информации за подписью Ли Джуниус, директора по публичной политике и отношениям с государственными органами власти в ЕС. Как следует из объявления, компания делает обязательным указание о физических или юридических лицах, оплативших рекламу и внутренний процесс верификации политических рекламодателей.





Кроме обязательного раскрытия информации о плательщиках и рекламодателях Google намерена представить отчет о прозрачности предвыборной рекламы с информацией о том, кто платил за такую рекламу, на кого она была рассчитана, и сколько на нее было потрачено, а также библиотеку рекламных роликов с возможностью поиска.









Очевидным недостатком представленных мер является то, что, как следует из объявления, касаются они только тех рекламных роликов, которые указывают название политической партии, кандидата или лица, занимающего политический пост в настоящее время.





Выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года. В их ходе 350 млн избирателей должны избрать 705 депутатов.