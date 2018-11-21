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Google представила новую защиту от фейковых новостей

22.11.2018 18:32 — Разное | Партизан  
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Google объявила о новых, специально подготовленных к предстоящим выборам в Европарламент мерах по борьбе с недостоверными новостями.



Об этом говорится в опубликованной 22 ноября в блоге Google информации за подписью Ли Джуниус, директора по публичной политике и отношениям с государственными органами власти в ЕС. Как следует из объявления, компания делает обязательным указание о физических или юридических лицах, оплативших рекламу и внутренний процесс верификации политических рекламодателей.

Кроме обязательного раскрытия информации о плательщиках и рекламодателях Google намерена представить отчет о прозрачности предвыборной рекламы с информацией о том, кто платил за такую рекламу, на кого она была рассчитана, и сколько на нее было потрачено, а также библиотеку рекламных роликов с возможностью поиска.


Очевидным недостатком представленных мер является то, что, как следует из объявления, касаются они только тех рекламных роликов, которые указывают название политической партии, кандидата или лица, занимающего политический пост в настоящее время.

Выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года. В их ходе 350 млн избирателей должны избрать 705 депутатов.

 
Теги: Новости
 
 
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Google объявила о новых, специально подготовленных к предстоящим выборам в Европарламент мерах по борьбе с недостоверными новостями.
 
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