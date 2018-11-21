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Российская таможня задерживает книги в поисках “опасного содержания”

22.11.2018 18:22 — Разное | Партизан  
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Российская таможня проверяет книги, заказанные гражданами в зарубежных интернет-магазинах, на предмет наличия в них опасного содержания – “пропаганды определенных взглядов”, угроз для нравственности или экономических интересов России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии.



Об этом пишет газета “Коммерсантъ”. В ведомстве оправдывают эти действия законодательством Евразийского экономического союза.

В ноябре юрист Сергей Голубок рассказал, что таможня задержала заказанную им в интернет-магазине Amazon книгу американской журналистки Маши Гессен "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию”. Таможенный инспектор Пулковской таможни потребовала от него написать специальное письмо в курьерскую компанию DHL, доставлявшую заказ. В нём Голубок вынужден был заверить российские власти в том, что исследование Гессен не содержит "призывов к экстремистской и террористической деятельности" и не угрожает "интересам государств – членов Евразийского экономического союза” (ЕАЭС).

На запрос “Коммерсанта” представители Пулковской таможни пояснили, что руководствуются законодательством ЕАЭС. В 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз в страну материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств – членов союза. Поэтому печатные издания, имеющие религиозную, политическую тематику, могут быть объектами применения дополнительных форм таможенного контроля, заявили в таможне.


Книгу Гессен проверили в связи с тем, что текст содержит информацию о событиях в России, которые происходили после распада СССР, объяснили в таможне.

Руководитель международной правозащитной группы “Агора” юрист Павел Чиков назвал подобную проверку книг цензурой. Он считает, что таможенное требование противоречит Конституции России, запрещающей цензуру. Но подчеркнул, что Конституционный суд может отказаться принимать жалобу, так как речь идёт о международном договоре.

В Евразийский экономический союз, помимо России, входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Согласно правилам союза, во все эти страны запрещено ввозить литературу, которая может причинить вред этим государствам. Списка причиняющей вред литературы в открытом доступе нет, в России десятки книг включены в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции.

 
 
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Российская таможня проверяет книги, заказанные гражданами в зарубежных интернет-магазинах, на предмет наличия в них опасного содержания – “пропаганды...
 
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