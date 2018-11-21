Геннадий Федынич: Делал, что мог

Такое решение 22 ноября принял Совет РЭП. Очередной отчетно-выборный съезд РЭП назначен на апрель 2020 года.





- Сегодня прошло заседание Совета с двумя вопросами: выполнение программы деятельности профсоюза и кадровые вопросы. 9 ноября Мингорсуд оставил в силе решение Советского района по «делу профсоюзов», решение вступило в силу.





По приговору суда мне запрещено в течение пяти лет занимать административные и организационно-распорядительные должности, поэтому, чтобы не подставлять профсоюз, Совет вынужден освободить меня от должности председателя.





- Какую должность вы занимаете в профсоюзе?





- Совет назначил меня советником-консультантом профсоюза. Эту должность могут занимать люди, имеющие опыт руководящей деятельности – или председателя профкома, или заместителя председателя, самого председателя – не менее 5 лет.





На эту должность назначает только Совет профсоюза. Занимать должность имеет право человек, имеющий юридическое образование; у меня два образования: одно техническое, второе - юридическое.





Советник-консультант имеет достаточно широкие полномочия: может встречаться с людьми, представлять их интересы в суде и даже представлять профсоюз на международной арене. Эта должность - живое пособие для руководителя профсоюза.





- Почему и.о.председателя избрали Зинаиду Михнюк?





- Большинство заместителей председателя – люди пожилого возраста. Зинаида Михнюк тоже на пенсии, но доказала преданность профсоюзу не одним десятком лет работы в профсоюзе. Сегодня у нас просто не было иной кандидатуры: к сожалению, проблема кадров в организации существует, и ее нужно решать.





Совет решил, что профсоюз не будет проводить внеочередной съезд (председатель по уставу избирается только на съезде), съезд назначен на апрель 2020 года. Зинаида Михнюк (на фото ниже) как первый заместитель председателя будет исполнять обязанности председателя профсоюза до съезда.









фото: svaboda.org





- Как изменится работа самого профсоюза?





- Руководить профсоюзом – дело более сложное, чем руководить отдельным регионом: требует большей ответственности, большей образованности, потому что надо встречаться с людьми, работающими в разных сферах жизнедеятельности.





Если вдруг не хватит опыта, то должность советника-консультанта как раз и дает возможность помочь и в переговорах, и дает возможность представлять профсоюз на международной арене.





Скажу так: я делал все, что мог, но не все, что хотел.