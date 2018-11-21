ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роберт Кубица возвращается в Формулу-1 спустя 8 лет после страшной аварии

22.11.2018 17:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пилот Роберт Кубица в будущем сезоне станет боевым пилотом "Уильямс". Поляк заменит в составе команды россиянина Сергея Сироткина, а партнером 33-летнего гонщика станет дебютант британец Джордж Рассел.



Напомним, последний раз Кубица выступал в Формуле-1 в сезоне-2010. В феврале 2011 года поляк попал в страшную аварию во время раллийной гонки в Италии. Роберт получил множественные переломы, врачи первоначально планировали ампутировать спортсмену правую руку. Тем не менее, конечность удалось сохранить, но полную функциональность руки восстановить так и не удалось. 

В минувшем сезоне Кубица во время тестов проехал сотню кругов на болиде "Рено" и показал неплохое время, после чего подписал контракт тест-пилота с "Уильямс". А в сезоне-2019 Роберт вернется на трассы Формулы-1 уже в качестве основного пилота британской "конюшни". 

Напомним, в 2006-2010 годах Кубица выступал за команды "Заубер" и "Рено". В активе Роберта 12 подиумов, в том числе 1 победа: на Гран-при Канады-2008.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот Роберт Кубица в будущем сезоне станет боевым пилотом "Уильямс". Поляк заменит в составе команды россиянина Сергея Сироткина, а партнером 33-летнего гонщика...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за подложных чеков с заправок России в столице задержали двоих водителей крупного предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика