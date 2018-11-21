Роберт Кубица возвращается в Формулу-1 спустя 8 лет после страшной аварии









Напомним, последний раз Кубица выступал в Формуле-1 в сезоне-2010. В феврале 2011 года поляк попал в страшную аварию во время раллийной гонки в Италии. Роберт получил множественные переломы, врачи первоначально планировали ампутировать спортсмену правую руку. Тем не менее, конечность удалось сохранить, но полную функциональность руки восстановить так и не удалось.





В минувшем сезоне Кубица во время тестов проехал сотню кругов на болиде "Рено" и показал неплохое время, после чего подписал контракт тест-пилота с "Уильямс". А в сезоне-2019 Роберт вернется на трассы Формулы-1 уже в качестве основного пилота британской "конюшни".





Напомним, в 2006-2010 годах Кубица выступал за команды "Заубер" и "Рено". В активе Роберта 12 подиумов, в том числе 1 победа: на Гран-при Канады-2008.