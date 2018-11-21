Цель осталась. Как живет в лесу под Осиповичами военный городок, из которого ушли ракетчики

Продолжаем наш проект « Закрытый город ». В этот раз мы отправились в Цель — военный городок, который с легкой руки военных журналистов называют «колыбелью ракетных войск» Беларуси. В советский период здесь на вооружении стояли грозные ракетные комплексы «Эльбрус» и «Ока». После вывода ядерного оружия в Россию здесь до недавнего времени размещалась уже наша, белорусская, 465-я ракетная бригада. Благодаря этому городок не опустел, в нем работали магазины, отделение банка, клуб и даже кондитерский цех. Но в этом году все изменилось: свою «колыбель» ракетчики оставили и вместе с «игрушками» ушли в Осиповичи.

Военный городок Цель — настоящий медвежий угол под Осиповичами. Дорога к нему одна и ведет через лес. Выглядит он привычно: несколько многоэтажек в окружении высоких сосен и с бетонным забором по периметру. На въезде — заколоченная будка КПП.





— Раньше, конечно, вас бы спросили, что вы здесь делаете, и завернули бы: городок считался закрытым, вход по пропускам, — рассказывает Михаил Барновицкий, военный пенсионер и старожил городка. — Хотя, если честно, строгой секретности не было. Здесь мы все друг друга знали, а чужак сюда мог только случайно заехать.

Другое дело — военная часть, которая начинается сразу за забором городка. Ни раньше, ни теперь на ее территорию попасть без разрешения не получится. Даже сейчас, когда ракетная бригада передислоцировалась в Осиповичи, на территории находятся люди в форме: охраняют армейское имущество.

Технологии ФАУ-2

Городок Цель волей случая стал первым местом дислокации ракетчиков в Беларуси. Сюда командование перебросило личный состав 199-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады. Военнослужащим предстояло переучиться с пушек на ракеты — оружие куда более грозное и разрушительное.



СПУ 2У218 с ракетой Р-11М / 8К11 на параде на Красной площади в Москве, 1 мая 1961 года. Фото: rusmed-forever.ru

Первого июля 1960 года воинское формирование было переименовано в 199 гвардейскую ракетную бригаду, а на ее вооружение поступили новейшие на тот момент комплексы 9К72 «Эльбрус».

Впрочем, как вспоминает прапорщик Михаил Барновицкий, в стартовых батареях находились настоящие раритеты — по одной самоходной пусковой установке 8У218 на базе шасси ИСУ-152К. Ракета имела индекс 8К11, при ее проектировании изучались технологии, использовавшиеся немцами в ракетах ФАУ-2 и Wasserfal.



Деревня Цель стала военным городком еще до Второй мировой войны. От него осталось только два дома из красного кирпича. Предположительно, их построили в 1936−38 годах. Они и теперь жилые. На фоне остальных они выделяются своей архитектурой — угловыми балконами, размером и расположением окон. Выглядят они как дома, которые и не слышали о капремонте. В одном из них весь подъезд закрыт и пустует уже так давно, что мало кто помнит, когда именно из него выселились последние жильцы

Первоначально пуски проводились на полигоне Доманово — под траекторией полета ракеты находились 37 населенных пунктов. В какой-то момент военные пришли к выводу, что это небезопасно, и впредь для учений ракетчикам пришлось отправляться на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

8К11 уже могла нести ядерный заряд, но забрасывала его недалеко — всего на 150 км. В боевой части использовался актиноуран, один грамм которого излучал 80 кБк (именно это вещество использовалось при ядерной бомбардировке Хиросимы). Испытания ракеты с такой начинкой проводились далеко от Цели — на Новой земле, где был оборудован специальный полигон и почти не жили люди.

ЭВМ помещалась в прицепе

Тем временем к нашей беседе подключается еще один военный, бывший командир одного из подразделений. Несмотря на то, что прошло много лет, ветераны по-прежнему не хотят говорить о вверенной технике под своими именами и просят не называть фамилий. А про комплекс 9К72 «Эльбрус» рассказывают не под диктофон.



9К72 «Эльбрус». Фото: 9k72.ru

— Надежный был комплекс, простой, — вспоминает один из ракетчиков. — Правда, работы с ним много было. Подготовка к пуску занимала около двух часов, если в нормативы укладываться. А вместе с установкой на позицию выдвигался целый караван автомобилей технической поддержки. Это сейчас у каждого телефон, как компьютер, а раньше ЭВМ занимала добрую половину кунга в командно-штабной машине ЗиЛ-157. В этот «компьютер» вручную вводились метеоданные, формулярные данные ракеты, сведения о стартовой позиции и цели. Результаты вычислений отображались на индикаторе или выводились на телеграфное печатающее устройство, расположенное в кузове на металлическом шкафу справа по ходу движения.



Вычислительная машина 9В51Б. Фото: russianarms.ru

Кстати, в 9В51Б основным логическим элементом был даже не транзистор, а ферритовое кольцо, которое после длительного срока службы могло работать неустойчиво. Заправка ракеты заслуживала отдельных слов «благодарности» от расчета: топливо было ядовитым, поэтому все операции проделывали в костюмах химзащиты. Летом в них было невыносимо жарко, люди обливались потом, зимой — мерзли.

— Кроме обычной фугасной части существовали специальные — ядерные, — вспоминает Михаил Барновицкий. — Двигатель ракеты работал около 100 секунд, этого хватало, чтобы поразить цель на дальности 300 км. Первоначально мощность ядерного заряда составляла 10 Кт, потом появились более совершенные боевые части мощностью (по разным данным) 50, 100 Кт.



Перегрузка ракеты 8К14 с транспортной машины 2Т3М1 на СПУ 9П117М с использованием и автокрана КС2573, 22-я РБР армии Беларуси, поселок Цель, 1994−1996 г. г. Фото: military.tomsk.ru/forum

Ядерные части ракет хранились в специальных хранилищах. Внутри поддерживалась определенная температура и влажность — уже тогда у военных была система «климат-контроля».

Дошли до «Точки»

На смену «Эльбрусу» пришел опережавший свое время ОТРК «Ока», подробно о котором мы писали в прошлом материале. Прослужить долго этому комплексу не удалось: по договору об РСМД его отправили в Станьково для уничтожения.

В 90-х в Цель на время вернулись «Эльбрусы», но их мощность для страны была избыточной, а сами комплексы — устаревшими. Оставшимся после развала Союза ракетчикам пришлось осваивать куда более скромные по своим возможностям комплексы 9K79 «Точка». Ими была вооружена 465-я ракетная бригада, которая дислоцировалась в Цели до начала 2018 года.

— «Точка» уже совсем не тот уровень, — вспоминает о былых временах один из ветеранов. — Небольшая дальность — до 120 км после модернизации. Но вы только не вздыхайте о «потерянной военной мощи»: для Беларуси она была бы избыточна.



Трехосное шасси комплекса обладает высокой проходимостью и наделено способностью плавать со скоростью до 10 км/ч. Ракеты для «Точки» поступают в части в собранном виде и могут храниться до десяти лет. Существует несколько вариантов головных частей ракеты. Например, кассетная массой 482 кг содержит 15,8 тысячи готовых осколков. Этого достаточно, чтобы уничтожить пехоту противника на площади до семи гектаров. Кстати, «Точка» не единственный ракетный комплекс в Беларуси: не так давно в войска поступила новейшая реактивная система «Полонез» отечественной разработки. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Точка-У», в отличие от того же «Эльбруса», автоматизирована. Пуск ракеты производится расчетом из трех человек, которым даже не нужно выходить из кабины: там установлены системы топопривязки, прицеливания, средств связи. Для этого комплекса не требуется никакой топогеодезической и инженерной подготовки стартовых позиций и метеообеспечения. Комплекс может с марша развернуться для пуска за 15−20 минут и, выпустив ракету, покинуть позицию через 1,5 минуты.

Ракетчики ушли, городок остался

— В советские годы Цель не была пределом желаний для молодых офицеров: вокруг только лес, до крупных городов далеко, — рассказывает Михаил Барновицкий. — Городок был маленький — всего 9 домов. И бытовых проблем тогда хватало — кто в общежитии ютился, кто на квартире с подселением. Молодые старались вырваться в город. Оставались уже семейные, которые обзавелись женами, детьми, обустроили быт.



КПП бывшей ракетной части

Сейчас все население городка составляет более 700 человек. Детского садика в Цели нет и никогда не было. Детей автобус забирает и отвозит в соседние поселки Сосновый и Лапичи. Школа же в городке своя, но просуществует она еще недолго: учить в ней скоро будет некого.

— В 90-е трудно нам пришлось, — рассказывает Михаил. — Старая котельная, которая грела и военную часть, и городок, работала, но в квартирах было холодно. В одежде, под двумя одеялами спали. До буржуек дело не дошло, но намерзлись мы капитально. Знаете, какая здесь основная задача у солдат зимой была? Нарезать, привезти и стопить за ночь 3−4 «Урала» дров! Для военных лесхоз выделял делянки, и солдаты лес оттуда вывозили — по бездорожью, ямам, пням. После зимы наши машины выглядели так, будто в боевых действиях участвовали.

Вокруг городка за частоколом заборов прячутся мини-дачи военных пенсионеров. Здесь и огороды у них, и гаражи, и место отдыха.

— Когда тяжело было, так и кроликов, и кур разводили, — вспоминает Михаил. — Жизнь вынуждала. В 90-е вообще никто не думал о развитии — только о выживании, решении сиюминутных проблем. Но как-то пережили, потом уже получше стало.

Теперь городок «греется» от новой котельной на газу и щепе. Местные считают, что им очень повезло, что котельную запустили до того, как часть ушла из Цели, — хотя бы в квартирах тепло будет.

Военные ушли — и многое поменялось. Закрылся большой и относительно новый офицерский клуб. Говорят, его забрал на баланс райисполком, и как он им распорядится — неизвестно.





— Раньше и танцы, и собрания, и детям елка — все в клубе. Где теперь людям собираться? Закрылся магазин «Военторга», отделение банка. Все знали, что в Цели прекрасный кондитерский цех. Кто из Минска приезжал, всегда набирал свежих булочек. Теперь он не работает.

От бывших благ цивилизации остался лишь один райповский магазин и отделение почты. В военной части еще баня отремонтированная осталась, но городку ее почему-то не передали.

Когда часть выводили, взорвали на территории три казармы. Зачем это было делать, ветераны не понимают. И переживают, что такая же участь постигнет остальное имущество их части.





— Это только кажется, что мы в медвежьем углу живем. У нас же две ветки железной дороги проходят рядом, до трассы недалеко, до Осиповичей — 20 километров. А на территории части и склады, и штабы, и столовая — столько всего, что и не перечислить. И это все в хорошем состоянии. Будет обидно, если все это бросят, не передадут бизнесу, например. Все же понимают, что как только территорию покинет последний солдат — мародеры вмиг все разнесут.

Вслед за частью переезжают в Осиповичи и офицеры. Квартиры в Цели теперь продают недорого — всего 9−10 тысяч за двухкомнатную.

Столь выгодное предложение уже оценили минские пенсионеры. Квартиры здесь они используют как дачи, в которых можно жить летом и зимой.





— У меня в Минске есть где жить, но вот последнее время больше здесь время провожу, — говорит один из таких «дачников». — Вокруг лес, никаких производств, шума дорог, сосны прямо под окнами растут. Автобус из Осиповичей ходит несколько раз в неделю, на трассе можно сесть на маршрутку. А если вдруг и заболит что, так у нас ФАП есть, укол всегда сделают. Что еще желать пенсионеру?

Одно замечание у него все же есть: плохие дороги. Их и в самом деле давно никто не ремонтировал.

Женское население городка более охотно рассказывает о бытовых неудобствах.





— Дома наши давно никто не ремонтировал, — говорит местная жительница Татьяна Николаевна, которую мы встретили возле магазина. — Недавно крышу латали, так она опять протекает. Как часть вывели, так все и позакрывалось, только магазин и почта остались. Клуб закрыли — детям заняться нечем. Конечно, в школе есть кружки, но это же по темноте ребенку дойти еще надо. Слава Богу, сегодня открывается частный магазин, надеемся, что цены будут ниже, чем в райповском… Мы до сих пор не понимаем смысла вывода части в Осиповичи — столько людей лишилось работы. Бросать городок на произвол судьбы — это не дело.

Если вы жили в таком закрытом городке и готовы нам рассказать о своей службе, напишите на почту: stroika@tutby.com.