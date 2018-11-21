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В Беларуси запустили переводы на карточки в США и Китай

22.11.2018 18:18 — Разное | Myfin  
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В Беларуси запустили переводы на карточки в США и Китай
фото: pixabay.com

Перевод можно совершить с любого устройства в интернет-банке и мобильном приложении. Для этого подойдет любая карточка Приорбанка. Всё, что нужно знать, – это номер карточки, имя и фамилию получателя. Комиссия за перевод такая же, как и при переводе на карточки банков Беларуси, – 1,2% от суммы плюс 1,5 рубля.

«Приорбанк является первым банком в Беларуси, предложившим всем своим держателям карточек Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ переводы карта-карта в широкий перечень стран, включая США, Китай и Грузию. Теперь в режиме онлайн можно отправить деньги в другую часть света. Особенно это актуально в канун новогодних праздников», – подчеркнули в Приорбанке.

 
 
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Белорусы получили возможность свободно отправлять деньги в США, Китай и Грузию.
 
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