В Беларуси запустили переводы на карточки в США и Китай

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Перевод можно совершить с любого устройства в интернет-банке и мобильном приложении . Для этого подойдет любая карточка Приорбанка. Всё, что нужно знать, – это номер карточки, имя и фамилию получателя. Комиссия за перевод такая же, как и при переводе на карточки банков Беларуси, – 1,2% от суммы плюс 1,5 рубля.

«Приорбанк является первым банком в Беларуси, предложившим всем своим держателям карточек Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ переводы карта-карта в широкий перечень стран, включая США, Китай и Грузию. Теперь в режиме онлайн можно отправить деньги в другую часть света. Особенно это актуально в канун новогодних праздников», – подчеркнули в Приорбанке.