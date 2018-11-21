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В Беларуси запустили переводы на карточки в США и Китай
Перевод можно совершить с любого устройства в
«Приорбанк является первым банком в Беларуси, предложившим всем своим держателям карточек Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ переводы карта-карта в широкий перечень стран, включая США, Китай и Грузию. Теперь в режиме онлайн можно отправить деньги в другую часть света. Особенно это актуально в канун новогодних праздников», – подчеркнули в Приорбанке.
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Белорусы получили возможность свободно отправлять деньги в США, Китай и Грузию.
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