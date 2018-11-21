Участники XVII Национальной конференции присоединятся к разработке Стратегии развития микрофинансового рынка.



XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности

Осталось менее недели до старта XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» http://conf.rusmicrofinance.ru/registratsiya/ - главного публичного события года в области микрофинансирования в России, которое пройдет с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

На днях состоялось заседание Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку http://rusmicrofinance.ru/news/mfi/mfi_4704.html , в ходе которого и.о. президента НАУМИР Елена Стратьева рассказала о работе НАУМИР по формированию Стратегии развития микрофинансового рынка и повышения доступности финансовых услуг. Подробнее о Стратегии развития микрофинансового рынка на 2019-2024 г.г. http://rusmicrofinance.ru/news/microfinance/news_4703.html , инициированной НАУМИР, и итогах заседания Экспертного совета читайте в новостях на портале «Микрофинансирование в России» http://rusmicrofinance.ru/ .

В текущей версии Стратегии участники рынка предложили внести изменения в Федеральные законы 54-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ, 152-ФЗ. На Пленарном заседании 29 ноября руководители СРО и профессиональных объединений МФО, КПК и ломбардов представят первую версию стратегии микрофинансового рынка. Зададут тон дискуссии о Стратегии развития выступления руководителя первой в мире микрофинансовой организации и доклад представителя Банка России о текущей ситуации по соблюдению законодательства российскими МФИ.

Планируется, что основная работа по созданию документа (в т.ч. сбору и первичной обработке предложений от всех участников рынка) будет организована в рамках круглых столов и сессий на XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация».

Обновленный проект программы Конференции с подтвержденными спикерами смотрите на официальном сайте мероприятия по ссылке: http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-28-30-noyabrya-sankt-peterburg/programa-3/

По мере появления новой информации в проект программы Конференции оперативно вносятся дополнения и корректировки. Следите за обновлениями на сайте и нашими ближайшими анонсами!

Напомним, 29 ноября, с 19.00 до 22.30, будет организован торжественный прием в честь участников XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, а также по случаю 10-летия журнала «Микроfinance+». В ходе праздничного ужина будут объявлены победители проекта MIX Market и конкурса детского творчества «Дело моей мечты!», подведены итоги VI Профессиональной премии «Золотой рубль», состоятся выступления творческих коллективов, будет организован вокальный конкурс участников конференции «Голос рынка». Вечер завершится дискотекой под популярные современные песни и вечные хиты.

XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн «Прибалтийская».