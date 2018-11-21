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Каков потенциал товарооборота между Беларусью и Германией?

22.11.2018 18:18 — Разное | Myfin  
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Каков потенциал товарооборота между Беларусью и Германией?
На пресс-конференции о белорусско-германском сотрудничестве в связи с проведением в Беларуси 16-го Минского форума

Посол Германии на пресс-конференции по белорусско-германскому сотрудничеству, сказал, что надеется, что в будущем двухсторонний товароборот Германии и Беларуси сможет достичь того более высокого показателя, который был в свое время раньше, – 4 млрд евро.

Петер Деттмар на вопрос корреспондента Myfin.by о состоянии и перспективах роста товарооборота между Беларусью и Германией, и в целом Евросоюзом, отметил:

– Торговый оборот в процентом отношении 10 лет назад был гораздо ниже, чем сейчас. На сегодняшний день торговля с ЕС составляет 1/3 внешнего торгового оборота Республики Беларусь. Это хороший показатель, но есть, конечно, потенциал для развития.

Если взять последних почти полных два года, 2017 и 2018-й, и сравнить с двумя годами до этого периода — с 2015 и 2016-м, то двухсторонний товарооборот существенно вырос как между Беларусью и Германией, так и между Беларусью и Евросоюзом.

 
 
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Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар отметил значительный рост товарооборота между Беларусью и Германией за последние два года.
 
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