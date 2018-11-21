Арина Соболенко проведет свой первый мастер-класс в Минске

Первая ракетка Беларуси и 11-я ракетка мира Арина Соболенко 27 ноября впервые проведет в Минске на кортах СДЮШОР по теннису "СМЕНА" мастер-класс.

Мероприятие обещает быть поистине уникальным, ведь в нем примут участие не только совсем юные воспитанники СДЮШОР по теннису "СМЕНА", но и участники Открытого турнира по теннису "Honka Cup" среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8-10 лет.

Каждый участник мастер-класса получит автограф прославленной белорусской теннисистки и сможет сфотографироваться с Ариной.