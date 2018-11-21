Польский суд решает спор между экс-президентом Валенсой и Ярославом Качиньским о смоленской авиакатастрофе

Суд Гданьска рассматривает иск руководителя правящей партии страны Ярослава Качиньского об оскорблениях со стороны бывшего президента Польши Леха Валенсы, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Причиной иска Я.Качиньского против Л.Валенсы стали заявления экс-президента Польши о смоленской авиакатастрофе.

По данным агентства, Л.Валенса в социальных сетях распространил записи, в которых заявил, что действия Я.Качиньского способствовали крушению самолета. В частности, речь идет о том, что Я.Качиньский якобы отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, что и привело к авиакатастрофе.

В свою очередь, Я.Качиньский требует извинений и опровержения заявлений Л.Валенсы.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Л.Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".