ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польский суд решает спор между экс-президентом Валенсой и Ярославом Качиньским о смоленской авиакатастрофе

22.11.2018 18:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Суд Гданьска рассматривает иск руководителя правящей партии страны Ярослава Качиньского об оскорблениях со стороны бывшего президента Польши Леха Валенсы, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Причиной иска Я.Качиньского против Л.Валенсы стали заявления экс-президента Польши о смоленской авиакатастрофе.

По данным агентства, Л.Валенса в социальных сетях распространил записи, в которых заявил, что действия Я.Качиньского способствовали крушению самолета. В частности, речь идет о том, что Я.Качиньский якобы отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, что и привело к авиакатастрофе.

В свою очередь, Я.Качиньский требует извинений и опровержения заявлений Л.Валенсы.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Л.Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Гданьска рассматривает иск руководителя правящей партии страны Ярослава Качиньского об оскорблениях со стороны бывшего президента Польши Леха Валенсы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуси дадут $15 миллионов на лечение ВИЧ и СПИДа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика