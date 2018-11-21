Девять казахстанских биатлонистов пойманы на допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил девятерых казахстанских биатлонистов от участия в международных соревнованиях из-за антидопингового разбирательства, начатого в январе 2017 года.

"22 ноября 2018 года в Союз биатлонистов Казахстана поступило официальное уведомление от IBU о временном отстранении от участия во всех соревнованиях девяти наших спортсменов в связи с антидопинговыми разбирательствами, которые произошли в январе 2017 года", - говорится в сообщении Союза.

Этим постановлением IBU "изъявляет желание внести ясность в данный вопрос и закрыть раз и навсегда дело с обвинением сборной Казахстана по биатлону в нарушении антидопинговых правил", пояснили в спортивном объединении.

В списке спортсменов, которым на время проведения разбирательств придется приостановить свое участие в международных соревнованиях, Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

"На данный момент IBU изучает все данные и всю информацию по данному вопросу. Далее каждый спортсмен из указанного списка будет уведомлён индивидуально о результатах проверок и при отсутствии замечаний к ним, будут аннулированы обвинительные ограничения", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов, слова которого приведены в сообщении, информировал, что в настоящее время казахстанская сборная из 12 спортсменов находится в Идре (Швеция), где готовятся к выступлению на первом этапе Кубка IBU, старт состоится 29 ноября.

В их числе есть четверо спортсменов: Г.Вишневская, Д.Климина, М.Браун и А.Пантов, которые указаны в списке. "По постановлению IBU пока идет разбирательство по данному вопросу, вышеуказанные спортсмены временно отстранены от соревнований", - сообщил Е.Кизатов.

Остальные восемь спортсменов сборной будут полноценно участвовать в этапах кубка IBU и кубка мира, добавил он.

Как сообщалось, в январе 2017 года сборная Казахстана по биатлону принимала участие в этапах кубка мира, которые проходили в итальянском городе Анхольц. Тогда итальянская полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана. Поводом для обыска стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана. Проведенные в этой связи проверки на допинг казахстанских биатлонистов показали отрицательный результат.