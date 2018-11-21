Светлану Алексиевич признали «Почётным гражданином Центральной Европы»









«Наша Нiва» . Эту награду вручают за вклад в развитие демократии и гражданского общества, пишет





CEF ), который прошёл с 16 по 19 ноября в Словакии. Светлана Алексиевич стала первым же лауреатом премии. Приглашение ей подписал президент Словакии Андрей Киска. Он отметил важность деятельности писательницы: «Ваша присутствие на церемонии будет честью для народа моей страны». Премию учредил в этом году Центральноевропейский форум (), который прошёл с 16 по 19 ноября в Словакии. Светлана Алексиевич стала первым же лауреатом премии. Приглашение ей подписал президент Словакии Андрей Киска. Он отметил важность деятельности писательницы: «Ваша присутствие на церемонии будет честью для народа моей страны».









В консультативный Совет форума вошли известные европейские интеллектуалы − Адам Михник (Польша), Миклош Харасти (Венгрия), Славенка Дракулич (Хорватия). Среди спикеров форума были французский писатель Эдуард Луи, британский журналист Миша Гленни и Томас Хюлланд Эриксен, норвежский антрополог, профессор университета Осло





Церемонию вручения премии приурочили к годовщине событий 1989 года в Чехословакии. Во время вручения в словацком переводе зачитали отрывок из книги «Время сэконд хенд» Светланы Алексиевич.