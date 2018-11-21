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Светлану Алексиевич признали «Почётным гражданином Центральной Европы»
Нобелевская лауреатка, писательница Светлана Алексиевич получила премию «Honorary Central European» («Почетный гражданин Центральной Европы»).
Эту награду вручают за вклад в развитие демократии и гражданского общества, пишет
Премию учредил в этом году Центральноевропейский форум (
В консультативный Совет форума вошли известные европейские интеллектуалы − Адам Михник (Польша), Миклош Харасти (Венгрия), Славенка Дракулич (Хорватия). Среди спикеров форума были французский писатель Эдуард Луи, британский журналист Миша Гленни и Томас Хюлланд Эриксен, норвежский антрополог, профессор университета Осло
Церемонию вручения премии приурочили к годовщине событий 1989 года в Чехословакии. Во время вручения в словацком переводе зачитали отрывок из книги «Время сэконд хенд» Светланы Алексиевич.
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Нобелевская лауреатка, писательница Светлана Алексиевич получила премию «Honorary Central European» («Почетный гражданин Центральной Европы»).
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