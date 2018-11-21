ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлану Алексиевич признали «Почётным гражданином Центральной Европы»

22.11.2018 19:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Нобелевская лауреатка, писательница Светлана Алексиевич получила премию «Honorary Central European» («Почетный гражданин Центральной Европы»).



Эту награду вручают за вклад в развитие демократии и гражданского общества, пишет «Наша Нiва».

Премию учредил в этом году Центральноевропейский форум (CEF), который прошёл с 16 по 19 ноября в Словакии. Светлана Алексиевич стала первым же лауреатом премии. Приглашение ей подписал президент Словакии Андрей Киска. Он отметил важность деятельности писательницы: «Ваша присутствие на церемонии будет честью для народа моей страны».


В консультативный Совет форума вошли известные европейские интеллектуалы − Адам Михник (Польша), Миклош Харасти (Венгрия), Славенка Дракулич (Хорватия). Среди спикеров форума были французский писатель Эдуард Луи, британский журналист Миша Гленни и Томас Хюлланд Эриксен, норвежский антрополог, профессор университета Осло

Церемонию вручения премии приурочили к годовщине событий 1989 года в Чехословакии. Во время вручения в словацком переводе зачитали отрывок из книги «Время сэконд хенд»  Светланы Алексиевич. 

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобелевская лауреатка, писательница Светлана Алексиевич получила премию «Honorary Central European» («Почетный гражданин Центральной Европы»).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дело БелТА»: главному редактору TUT.by предъявили обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика