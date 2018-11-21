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«Дело БелТА»: главному редактору TUT.by предъявили обвинение

22.11.2018 19:27 — Разное | KYKY  
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22 ноября предъявили обвинение Марине Золотовой, главному редактору TUT.by. Она проходит по делу не как один из «хакеров». Её обвиняют по части второй статье 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), пишет TUT.by.

По этой статье Марине Золотовой грозит в лучшем случае штраф, в худшем − пять лет лишения свободы. Раньше главный редактор также была подозревамой по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», как и все остальные обвиняемые. Но это обвинение с неё сняли «в связи с несовершением преступления».

Как написал Следственный комитет в своём пресс-релизе, расследование «дела БелТА» «находится на завершающей стадии». Обвинения предъявлены 15 людям, но в отношении двух − Павлюка Быковского и Владислава Кулецкого − уголовное преследование прекратили.

СК отметил, что обвиняемых поставили на учёт с помощью дактилоскопической регистрации (взяли отпечатки пальцев). Эта процедура обязательна для всех обвиняемых по уголовным делам. Также ведомство объяснило, что уголовные дела по статье 349 − публичные, поэтому даже в случае примирения сторон дело не прекращают.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by

 
 
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22 ноября предъявили обвинение Марине Золотовой, главному редактору TUT.by. Она проходит по делу не как один из «хакеров». Её обвиняют по части второй статье 425...
 
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