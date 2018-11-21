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Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок
22.11.2018 — Разное | Soligorsk News
13 ноября 2018 11:37 840
Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок
О смерти народного артиста Беларуси в соцсетях сообщили друзья и коллеги. Игорь Лученок долгие годы был ректором Белгосконсерватории, а с 80-х до последних дней возглавлял Белорусский союз композиторов. В последние годы Игорь Михайлович болел, но сохранял душевную бодрость. 6 августа он отметил свое 80-летие.
Его творчество стало поистине визитной карточкой страны. Игорь Лученок — автор множества произведений, которые остаются популярными и спустя десятилетия. Он писал музыку в вольно-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном и, конечно же, в песенном жанрах.Последний принес ему всенародную любовь. «Алеся», «Полька белорусская», «Мой родны кут», «Майский вальс».
В начале ноября у композитора случился обширный инсульт. После чего его ввели в состояние искусственной комы, из которой он, к сожалению, так и не вышел.
По материалам печати.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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13 ноября 2018 11:37 840 Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок ...
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