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Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок

22.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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13 ноября 2018 11:37 840

Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок

Автор: Эдуард Кидяев.

О смерти народного артиста Беларуси в соцсетях сообщили друзья и коллеги. Игорь Лученок долгие годы был ректором Белгосконсерватории, а с 80-х до последних дней возглавлял Белорусский союз композиторов. В последние годы Игорь Михайлович болел, но сохранял душевную бодрость. 6 августа он отметил свое 80-летие. 

Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок

Его творчество стало поистине визитной карточкой страны. Игорь Лученок — автор множества произведений, которые остаются популярными и спустя десятилетия. Он писал музыку в вольно-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном и, конечно же, в песенном жанрах.Последний принес ему всенародную любовь. «Алеся», «Полька белорусская», «Мой родны кут», «Майский вальс».

Его композиции на стихи белорусских и русских поэтов исполняли «Песняры», «Сябры», «Верасы», Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Валентина Толкунова и другие. А мотив «Песни о Минске» каждый час отбивают куранты столичной ратуши. Произведение из последних — песня к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси.

Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок

В начале ноября у композитора случился обширный инсульт. После чего его ввели в состояние искусственной комы, из которой он, к сожалению, так и не вышел.

Прощание с народным артистом пройдет в Доме офицеров с 11:00 до 14:00. Его похоронят на Московском кладбище.

По материалам печати.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября 2018 11:37 840 Ушел из жизни легендарный композитор Игорь Лученок ...
 
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