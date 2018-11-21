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23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.

22.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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13 ноября 2018 10:36 2433

23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.

Автор: Эдуард Кидяев.

23 ноября 2018 года во Дворце культуры г.Солигорска пройдет областной фестиваль клуба веселых и находчивых «Кубок губернатора Минской области «Minsk Region Check-in» среди команд учащейся и работающей молодёжи Минской области, посвященный Году малой родины.

23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.

Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.

На сцену ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» выйдут около 20 команд из разных уголков Минской области. В фестивале КВН примут участие молодежные дружины предприятий и организаций, признанные лучшими в умении шутить в своих регионах.

23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.

Солигорский район в Областном фестивале КВН  представят две команды: «НИВАда» (сборная предприятия холдинга «Нива-холдинг») и «4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Беларуськалий»).

Начало фестиваля — в 17.00. Цена билета — 8 рублей. 

Дополнительная информация по тел.:+37517417228815, +375293912784

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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13 ноября 2018 10:36 2433 23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет...
 
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