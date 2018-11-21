23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.

23 ноября 2018 года во Дворце культуры г.Солигорска пройдет областной фестиваль клуба веселых и находчивых «Кубок губернатора Минской области «Minsk Region Check-in» среди команд учащейся и работающей молодёжи Минской области, посвященный Году малой родины.

Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.



На сцену ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» выйдут около 20 команд из разных уголков Минской области. В фестивале КВН примут участие молодежные дружины предприятий и организаций, признанные лучшими в умении шутить в своих регионах.

