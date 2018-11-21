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23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.
22.11.2018 — Разное | Soligorsk News
13 ноября 2018 10:36 2433
23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет областной фестиваль КВН.
23 ноября 2018 года во Дворце культуры г.Солигорска пройдет областной фестиваль клуба веселых и находчивых «Кубок губернатора Минской области «Minsk Region Check-in» среди команд учащейся и работающей молодёжи Минской области, посвященный Году малой родины.
Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.
Солигорский район в Областном фестивале КВН представят две команды: «НИВАда» (сборная предприятия холдинга «Нива-холдинг») и «4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Беларуськалий»).
©Информационный отдел
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13 ноября 2018 10:36 2433 23 ноября во Дворце культуры г. Солигорска пройдет...
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