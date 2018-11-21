УЕФА идет в киберспорт. Обнародованы планы по запуску глобального киберспортивного турнира

УЕФА и EA SPORTS обнародовали планы по запуску глобального киберспортивного турнира eChampions League, который стартует в марте 2019 года и завершится в Мадриде за день до финала настоящей Лиги чемпионов, сообщает сайт ассоциации .





Игроки будут соревноваться исключительно на приставках Playstation 4, а онлайн турниры на выбывание начнутся 2/3 марта. Лучшие 64 игрока пробьются на отборочный турнир 26/27 апреля, а восьмерка сильнейших сразится в финальной стадии.

«Мы рассматриваем турнир eChampions League как важный шаг по укреплению связи с уже имеющимися и новыми поклонниками Лиги чемпионов», — сказал маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.

По результатам апрельского отборочного турнира, который пройдет в режиме реального времени, борьбу продолжат восемь лучших участников. Они смогут драфтовать и задействовать футболистов, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.

Финальный турнир состоится в Мадриде 31 мая — за день до решающего матча Лиги чемпионов.

Победитель первого розыгрыша eChampions League получит 100 тысяч долларов из общего призового фонда в 280 тысяч.