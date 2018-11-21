В игровом клубе Солигорска россиянин устроил стрельбу

15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений города.

Прибыв к месту и визуально осмотрев прилегающую территорию, милиционеры направились к входной двери игрового клуба. Приблизившись к зданию, сотрудники услышали внутри испуганные крики людей и вошли внутрь.

«Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был похожий на пистолет предмет. В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу. Охрановцы без промедления приняли меры к задержанию нарушителя и его обезоруживанию», — сообщили в пресс-службе УВД.

Уже позже выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении зала игровых автоматов произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда группы задержания от действий хулигана никто не пострадал. Фигурант был передан прибывшей следственно-оперативной группе.

Правонарушителем, как было позже установлено, оказался гражданин Российской Федерации, временно проживающий в Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.