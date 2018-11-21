ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В игровом клубе Солигорска россиянин устроил стрельбу

22.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений города.

Прибыв к месту и визуально осмотрев прилегающую территорию, милиционеры направились к входной двери игрового клуба. Приблизившись к зданию, сотрудники услышали внутри испуганные крики людей и вошли внутрь.

«Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был похожий на пистолет предмет. В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу. Охрановцы без промедления приняли меры к задержанию нарушителя и его обезоруживанию», — сообщили в пресс-службе УВД.

Уже позже выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении зала игровых автоматов произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда группы задержания от действий хулигана никто не пострадал. Фигурант был передан прибывшей следственно-оперативной группе.

Правонарушителем, как было позже установлено, оказался гражданин Российской Федерации, временно проживающий в Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика