Рэпера Хаски все-таки арестовали на 12 суток

Суд в Краснодаре арестовал рэп-исполнителя Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве, сообщает Русская служба BBC. Напомним, что вчера музыкант забрался на крышу автомобиля , чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры. За что рэпера и задержали.

«В общем говоря, я думаю, всем все ясно», — сказал Хаски в завершающем слове. Защита рэпера просила не избирать ему административный арест и прекратить дело.

Музыкант был задержан вечером 21 ноября возле клуба, где должен был состояться его концерт. Помещение было обесточено, и Хаски начал читать рэп прямо на улице, забравшись на машину.

Напомним, что это не первый раз, когда у Хаски проблемы с концертами. Накануне фактически сорвалось выступление артиста в Ростове-на-Дону, а в октябре отменили концерт в Тольятти. Кроме того, известно, что недавно YouTube заблокировал клип Хаски «Иуда».