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Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт
Будни элитного спецподразделения. Чтобы в реальной операции всё шло по плану, как в кульминации телевизионной криминальной саги, нужно отшлифовать каждую деталь, каждый удар и приём. Поэтому даже к учебному бою в ОМОН тщательно готовятся. Шлемы, противоударные щиты, оружие и, конечно, – бронежилеты. Всё нужно протестировать, причём несколько раз.
Сделать это необходимо оперативно и главное, слаженно. Быть готовыми к любой неожиданности – правило из первого параграфа, которое каждый из них усваивает ещё на начальном этапе службы в подразделении.
Внезапно группу начинают обстреливать из грузовика. Условные бандиты пытаются придерживаться стратегии внезапности. Но тут же натыкаются на суровый кулак бойцов. В ОМОНе знают, как дать точный ответ.
Руслан, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
По сценарию этой тренировки, действия проходят в черте города.
К выполнению учебно-боевой задачи привлекают ОМОН.
Основная цель – отработать взаимодействие силовых структур со спасателями и медиками в условиях изменчивой обстановки в городе.
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Будни элитного спецподразделения. Чтобы в реальной операции всё шло по плану, как в кульминации телевизионной криминальной саги, нужно отшлифовать каждую деталь,...
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