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Специалисты БелАЭС начали вторую контрольную сборку первого реактора
Новости Беларуси. БелАЭС готовится к пуску первого реактора. Специалисты начали монтаж внутрикорпусных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это вторая контрольная сборка. Первая проводилась на заводе, где он был изготовлен. Повторная операция должна подтвердить соответствие всех частей проектным характеристикам. Помимо этого пройдет ревизия всего оборудования, а затем реактор соберут в третий раз. Такая тройная сборка позволит обеспечить безопасную работу реакторной установки во время эксплуатации.
Напоминаем: ядерное топливо, необходимое для начальной загрузки, специалисты Росатома планируют поставить до конца 2019 года.
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Новости Беларуси. БелАЭС готовится к пуску первого реактора. Специалисты начали монтаж внутрикорпусных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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