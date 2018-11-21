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Главному редактору портала tut.by Марине Золотовой предъявили обвинение по "делу БелТА" - СК

22.11.2018 19:41 — Разное | Интерфакс  
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Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП "БелТА" находится на завершающей стадии. Обвинение предъявлено главному редактору tut.by Марине Золотовой и еще 14 фигурантам дела, сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь.

"На основании собранных доказательств следователями предъявлены обвинения 15 лицам. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а главного редактора художественно-редакционного отдела ООО "Тут Бай Медиа" Марине Золотовой – по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь в ее отношении прекращено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ходе следствия с согласия генеральной прокуратуры удовлетворены ходатайства двух обвиняемых, Павла Быковского и Владислава Кулецкого, об освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 86 Уголовного кодекса.

"В порядке статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса следователями вынесены постановления о прекращении в их отношении уголовного преследования с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания", - уточнили в СК.

Кроме того, следователями принято решение о постановке ряда обвиняемых на учет в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации".

"Данная процедура является обязательной для всех подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам лиц", - отметили в СК.

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

 
 
Ссылка на источник 24
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Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП "БелТА" находится на завершающей стадии. Обвинение предъявлено...
 
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