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Почему Лукашенко взорвал самый крупный военный союз на постсоветском пространстве?

22.11.2018 20:39 — Разное | Партизан  
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Несмотря на членство в ОДКБ Беларусь будет поставлять оружие в Азербайджан, который имеет конфликт с другим членом объединения – Арменией. Какое будущее ждет этот треугольник?

Политолог Валерий Карбалевич в "Разговоре Калинкиной" на "Белсате" отметил, что ОДКБ – достаточно интересный военный союз. В первую очередь потому, что объединяет страны, имеющие различные угрозы, удалены географически и фактически единственная точка их соприкосновения – дружба с Россией.

«ОДКБ объединяет страны, которые лояльны к России. Без России этот союз в принципе существовать не мог. Они от России во многом зависят и много чего хотят. Для Беларуси – это льготные условия поставок энергоресурсов. Без членства Беларуси в ОДКБ это бы было невозможно», – высказался Валерий Карбалевич.

При этом Валерий Карбалевич подчеркивает, что конфликт внутри союза начался не из-за Беларуси. По мнению политолога, ОДКБ, прежде всего, должен защищать авторитарные режимы, а член организации Армения осуществила самый страшный план для любого авторитарного режима – совершила цветную революцию.


«Майдан – это такая страшилка, которой пугают и российские СМИ свой народ, и белорусский, и другие страны, где авторитарный режим. И вдруг в среде этих авторитарных режимов появился режим, который пришел, что называется, под давлением улицы. Представляете настроение всех этих руководителей в отношении этих «армянских выскочек», которые пришли с улицы к власти? Поэтому относительно Армении было принято решение – наказать», – высказался политолог.

Решение Беларуси поставлять оружие в Азербайджан – одна из попыток наказать Армению за ее революционные настроения.


 
 
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Несмотря на членство в ОДКБ Беларусь будет поставлять оружие в Азербайджан, который имеет конфликт с другим членом объединения – Арменией. Какое будущее ждет этот...
 
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