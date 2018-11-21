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Детскую больницу в Гомеле открыли для Лукашенко и закрыли для больного ребенка

22.11.2018 20:26 — Разное | Партизан  
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«Это настоящий дворец, где дети будут лечиться. И слава богу, и пусть лечатся». Так Лукашенко отзывался о реконструированной детской областной больнице в Гомеле – в августе текущего года ее представляли главе государства. Вот только попасть больному ребенку в этот «дворец», расположенный на улице Жарковского, не так просто. Как двухлетнему ребенку гомельчанки Ольги Цой, у которого ночью поднялась температура, передает "Белсат".

«Вызвали скорую, сделали укол, температура не сбилась, приняли решение везти в больницу на госпитализацию. Скорая сказала, что Жарковского не принимает, и они всех везут в инфекционную больницу», – рассказывает Ольга Цой, жительница Гомеля.

В результате ребенка с покрасневшим горлом и высокой температурой положили в одну палату со взрослыми.

«Также с нами лежат на этаже лор-заболевания, ветрянка и менингит. Менингит вообще смертелен. Это риск, потому что иммунитет ослаблен, можно подхватить все, что угодно», – добавляет Ольга Цой.

Вообще же в инфекционной больнице не предусмотрена госпитализация детей – нет даже педиатра. А клиника, где должны лечиться дети, – детская больница с новыми корпусами, оборудованием и тысячным персоналом – пациентов не принимает.


В секретариате обновленного учреждения ответственность за решение, куда направлять больного, перекладывают на врачей. Звоним в секретариат главного врача:

«Врачам, наверное, виднее – лор это или инфекционное. Есть же приказ управления, с какими показаниями госпитализируются дети к нам, а с какими – туда».

Согласно сайту учреждения, одновременно в ней могут лечиться 552 больных ребенка. Здесь два инфекционных отделения. Почему же тогда детей с температурой везут во взрослую инфекционную больницу?

«Мне видится основная причина в том, что в Беларуси все делается в авральном режиме, на показуху, поэтому торжественно открыли, все освещали, но на самом деле объект пока не готов, и нужно время, чтобы все довести до хорошего состояния», – объясняет правозащитник Василий Поляков.

То, в каком состоянии новые корпуса клиники, видно из любительских снимков, которые попали к нам. Гомельчане же считают, что проблема не в этой отдельно взятой больнице:

«У нас нет хороших специалистов, диагнозы вовремя не ставят, вся беда в этом».

«Всякие процедуры дорогие, не каждый может позволить».

«Лекарств не хватает, мест не хватает, и врачей не хватает».

Лукашенко хотел, чтобы стройка детской больницы в Гомеле стала общенародной. Но в состоянии ли народ сделать то, что должно делать государство? Гомельская область – последняя в стране, где появилась современная многопрофильная детская областная больница. Когда же эта больница заработает в полную мощь – другой вопрос.


 
Теги: Гомель
 
 
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«Это настоящий дворец, где дети будут лечиться. И слава богу, и пусть лечатся». Так Лукашенко отзывался о реконструированной детской областной больнице в Гомеле –...
 
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