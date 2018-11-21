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В упаковке с булочкой оказался живой таракан. Белорусский хлебозавод в шоке: выжил при 150 градусах?!

22.11.2018 20:13 — Разное | Партизан  
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В воскресенье, 18 ноября, жительница Гродно купила в магазине булку с повидлом. По словам женщины, на следующий день она обнаружила в упаковке с ней еще и большого таракана, пишет NewGrodno.by. Как пишет издание, таракан жив.



«Любашу» испек «Гроднохлебпром». Сайт Гродно 015.BY связался с предприятием, чтобы понять, как насекомое ускользнуло от контроля и попало к потребителю.

На хлебозаводе сейчас разбираются с этой историей: в какие точки завезли продукцию и почему получилось, что покупательница купила булку в воскресенье, обнаружила таракана в понедельник и только сейчас, к среде, предприятие узнало об инциденте.

Кстати, таракан, а точнее тараканиха, жива и здорова до сих пор. Еды ей хватит надолго. К тому же самочка ожидает пополнения.

– Булочка с мамой-тараканихой ищет новый дом. Отдам в хорошие руки, – шутит Ирина.

В «Гроднохлебпроме» подняли паспорт изделия и подчеркнули, что температура плавления пленки, в которой выпускают булки «Любаша», составляет 150 градусов.


— Таракан — это белок. Он должен был завариться, если бы попал в упаковку. По крайней мере не быть таким активным, будто его только что запустили. Даже если бы он сутки пролежал в упаковке, он бы там задохнулся. Мы в таком недоумении! Во-первых, уже давным-давно истек срок хранения этой булки. Во-вторых, через сколько рук она прошла. И, самое главное, температура пекарной камеры — 150 градусов. Я даже не представляю, как таракан мог остаться в упаковке… Хотелось бы поговорить с этой покупательницей. Такого с нами еще никогда не было, — прокомментировала Сайту Гродно 015.BY заместитель генерального директора по качеству «Гроднохлебпрома» Инна Олисова.

На Гродненском хлебозаводе не спешат признавать свою вину. Говорят, никаких нарушений в изготовлении нет, хотя и ищут бригаду, которая выпускала в тот день булки «Любаша», чтобы взять объяснения с упаковщиков.

 
Теги: Гродно
 
 
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В воскресенье, 18 ноября, жительница Гродно купила в магазине булку с повидлом. По словам женщины, на следующий день она обнаружила в упаковке с ней еще и большого...
 
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