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Прощай, легенда? Пизанская башня начала выпрямляться
Легендарная Пизанская башня постепенно теряет то, из-за чего стала так известна − она выпрямляется. Угол её наклона стал немного меньше, пишет
За последние 20 лет башня выпрямилась на четыре сантиметра. Об этом говорят эксперты, которые следят за реставрационными работами. Профессор Сальваторе Сеттис сказал, что башня «как будто помолодела на два века.
Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья сказал: «В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания».
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Легендарная Пизанская башня постепенно теряет то, из-за чего стала так известна − она выпрямляется. Угол её наклона стал немного меньше, пишет BBC. Правда,...
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