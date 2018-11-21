Прощай, легенда? Пизанская башня начала выпрямляться









За последние 20 лет башня выпрямилась на четыре сантиметра. Об этом говорят эксперты, которые следят за реставрационными работами. Профессор Сальваторе Сеттис сказал, что башня «как будто помолодела на два века.





Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья сказал: «В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания».