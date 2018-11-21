Лукашенко хочет строить интеграционное объединение с Россией с нуля?

Речь об этом шла на встрече руководителя Беларуси и главой российского МИД Сергеем Лавровым 21 ноября.





«Главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве», — заявил Александр Лукашенко.





Что подразумевал руководитель страны и кто виноват в этой ситуации?









«В открытую ничего не делается, но втихую белорусские компании отодвигают»





Доктор экономических наук Борис Желиба сказал, недовольство руководителя страны вызвано широким перечнем вопросов.





Его сверхзадачей является борьба за то, чтобы получать российские энергоносители, в частности газ, по ценам Смоленской области (плюс доставка). Но даже на более низком уровне хватает проблем, которые касаются несоблюдения договоренностей.





С одной стороны, Россия выстраивает препоны белорусскому продовольственному экспорту.





«Возможно, Россельхознадзор где-то и прав, заявляя о нарушениях, но больше похоже на то, что он выполняет установку сверху ограничить наш продовольственный экспорт, которым недовольны российские аграрники», – считает Борис Желиба.





С другой стороны, выстраиваются препоны для товаров белорусской промышленности.





«В последнее время были сообщения, что в российских регионах хотели закупить белорусские автобусы, но под давлением отказывались от этой затеи.





Есть поговорка: своя рубашка ближе к телу. Российскому бизнесу не нравится конкуренция со стороны белорусских товаров, естественно, они лоббируют свои интересы, оказывая давление на власти. В открытую ничего не делается, но втихую, то тут, тот там белорусские компании отодвигают», – сказал экономист.





По мнению Бориса Желибы, у белорусских властей не остается иного выхода, как гнуть свою линию и бороться с препятствиями. Российский рынок остается для отечественных товаров и услуг основным, ухудшение ситуации может больно отразиться на белорусской экономике.









Белорусские власти тоже виноваты





Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что за два десятилетия интеграции двух стран они «по факту так и не вышли на формат беспрепятственного передвижения товаров, денег, услуг и рабочей силы».





С российской стороны этому противятся топливно-энергетические монополии, которые не готовы предоставлять Беларуси свои услуги и товары по внутрироссийским ценам.





«Не пускают Беларусь и в добычу. То есть эти монополии ведут себя по отношению к нашей стране как к любому другому государству, игнорируя договоренности о равенстве условий», – подчеркнул Ярослав Романчук.





Но и белорусская сторона занималась жестким торговым протекционизмом, сказал экономист. Делалось это при помощи тарифов, сертификации, квотирования, хитрой организации тендеров и госзакупок. В результате доля белорусских товаров в розничной сети достигает иногда 90%.





«Заявление о необходимости решения, как выразился Лукашенко, «основной проблемы» – по сути дела означает призыв начать строить интеграционное объединение с нуля. Но политической воли осуществить это не было и нет», – сказал Ярослав Романчук.





По мнению, экономиста, по-настоящему равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования могут возникнуть только, если Владимир Путин возьмется за букву закона о союзном государстве.





«И скажет: раз так, то давайте проводить выборы и создавать единые структуры с полномочиями. Но в этом случае Путин будет видеть себя в качестве единственного кандидата в президенты интеграционного объединения. По факту это означало бы потерю нашего суверенитета», – считает экономист.





Ярослав Романчук уверен: разговоры о равных условиях со стороны Александра Лукашенко возникали, возникают и будут возникать. Это происходит в моменты нарастания противоречий по основным торговым позициям. Теперь руководитель страны занят мыслями о компенсации потерь из-за «налогового маневра» в России.