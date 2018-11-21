

Фото: скриншот из видео twitter.com/oldLentach

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В Москве творится что-то странное: С территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая. Один из них тащит сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей. Живые ли это люди или манекены - непонятно pic.twitter.com/H6HbKtJQ40 — Лентач (@oldLentach) 22 ноября 2018 г.



Кто-то с очень хорошим зумом снял вертолет над Кремлем. Он перевозил живых людей. Вроде не монтаж (но это не точно) pic.twitter.com/ay4Rfu0QRA — Лентач (@oldLentach) 22 ноября 2018 г.



Всего в воздух поднялись два вертолета Ми-8, но только один имел груз. Они полетели в сторону станций метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая".Позже появилось более качественное видео, на котором можно разглядеть в сетке вооружённых людей.В Федеральной службе охраны России отказались от комментариев, только сказали, что вертолёты над Москвой летают не первый раз.неназванный офицер.Можно предположить, что 22 ноября в Москве провели тренировку. Однако неизвестно, участвовали в ней люди или это всё же были манекены.