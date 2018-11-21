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Из Кремля вертолёт "эвакуировал" неизвестных людей

22.11.2018 20:26 — Разное | UDF  
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Фото: скриншот из видео twitter.com/oldLentach
В четверг с территории Кремля вертолёт "эвакуировал" неизвестных людей. На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть несколько фигур в сетке. Однако неизвестно, были это живые люди или манекены.

Всего в воздух поднялись два вертолета Ми-8, но только один имел груз. Они полетели в сторону станций метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая".



Позже появилось более качественное видео, на котором можно разглядеть в сетке вооружённых людей.



В Федеральной службе охраны России отказались от комментариев, только сказали, что вертолёты над Москвой летают не первый раз. "Это наша работа, к народу это никак не относится", сказал неназванный офицер.

Можно предположить, что 22 ноября в Москве провели тренировку. Однако неизвестно, участвовали в ней люди или это всё же были манекены.

 
 
Ссылка на источник 22
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В четверг с территории Кремля вертолёт "эвакуировал" неизвестных людей.
 
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