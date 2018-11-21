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Минск в январе впервые примет чемпионат Европы по фигурному катанию

22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Чемпионат Европы по фигурному катанию впервые пройдет в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

В Минск приедут сильнейшие фигуристы континента, в том числе – мировые звезды. Всего более ста спортсменов. Соревнования пройдут в январе будущего года. Площадкой для них станет «Минск-Арена». Она считается одной из лучших в Европе. 

Спортсмены разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду. Кроме участников, в Минск приедут также известные тренеры и фигуристы. 

«Мы совместно с Федерацией предпринимаем ряд шагов, чтобы повысить уровень тренерского мастерства. Стараемся приблизиться к уровню, на котором находится сейчас европейское и мировое фигурное катание, тон которому задают российские фигуристы», – сказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.

Как рассказали в оргкомитете чемпионата, билеты на отдельные виды программы появятся в продаже в ближайшее время.




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Теги: Минск
 
 
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Соревнования в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду пройдут на льду «Минск-Арены».
 
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