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Минск в январе впервые примет чемпионат Европы по фигурному катанию
22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Чемпионат Европы по фигурному катанию впервые пройдет в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
В Минск приедут сильнейшие фигуристы континента, в том числе – мировые звезды. Всего более ста спортсменов. Соревнования пройдут в январе будущего года. Площадкой для них станет «Минск-Арена». Она считается одной из лучших в Европе.
Спортсмены разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду. Кроме участников, в Минск приедут также известные тренеры и фигуристы.
«Мы совместно с Федерацией предпринимаем ряд шагов, чтобы повысить уровень тренерского мастерства. Стараемся приблизиться к уровню, на котором находится сейчас европейское и мировое фигурное катание, тон которому задают
Как рассказали в оргкомитете чемпионата, билеты на отдельные виды программы появятся в продаже в ближайшее время.
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Соревнования в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду пройдут на льду «Минск-Арены».
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