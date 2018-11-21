ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игроков БАТЭ Иванича и Милуновича вновь сватают в "Црвену Звезду"

22.11.2018 21:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сербский клуб «Црвена Звезда» опять проявляет интерес к хавбеку БАТЭ Мирко Иваничу и защитнику Неманье Милуновичу, сообщает издание «Спортски журнал». Информацию по Милуновичу подтвердил «Трибуне» агент игрока Саша Джорджевич.


Фото: ФК БАТЭ

«Знаю об интересе „Црвены Звезды“ к Милуновичу. В этом вопросе все будет зависеть от самого Неманьи. На днях он встретится с руководством БАТЭ и примет решение. Пока мне нечего добавить к этой информации», — сказал изданию Джорджевич.

Он утверждает, что сербский клуб хотел выкупить контракт Милуновича прошлой зимой, но футболист не захотел уходить из БАТЭ.

«Что будет сейчас, знает только Неманья. Лишь ему принимать решение относительно своего будущего», — добавил агент.

Напомним, что тренер БАТЭ Алексей Бага назвал эти разговоры «нормальным агентским шантажом».

— Неманья еще не переговорил с нами, еще нет никаких решений. В БАТЭ он проводит четвертый сезон, семья у него здесь, есть прямой рейс в Белград, погода у нас похожая, питание аналогичное. Но эти вбросы…

Неужели вы полагаете, что Неманья, не поговорив с нами, соберется и улетит? Я так не думаю, — заявил Бага на пресс-конференции после кубкового матча против «Городеи».

Милунович практически весь сезон не играл из-за травмы.

Что касается Мирко Иванича, то «Спортски журнал» утверждает, что полузащитник БАТЭ и сборной Черногории вновь, как и год назад, попал в сферу интересов «Црвены Звезды». В этом году клуб предпримет последнюю попытку приобрести Иванича.

По сведениям издания, БАТЭ вновь запросит 1,7 млн евро, но сербский клуб намерен сбить эту цену. Якобы трансфер Иванича пока не является приоритетом «Црвены Звезды».

В прошлом году была информация о том, что «Црвена Звезда» предлагала 2,5 миллиона евро за этот дуэт игроков БАТЭ. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снова пошли слухи о продаже ведущих игроков БАТЭ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В игровом клубе Солигорска россиянин устроил стрельбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика