Сербский клуб «Црвена Звезда» опять проявляет интерес к хавбеку БАТЭ Мирко Иваничу и защитнику Неманье Милуновичу, сообщает издание «Спортски журнал» . Информацию по Милуновичу подтвердил «Трибуне» агент игрока Саша Джорджевич.



Фото: ФК БАТЭ

«Знаю об интересе „Црвены Звезды“ к Милуновичу. В этом вопросе все будет зависеть от самого Неманьи. На днях он встретится с руководством БАТЭ и примет решение. Пока мне нечего добавить к этой информации», — сказал изданию Джорджевич.

Он утверждает, что сербский клуб хотел выкупить контракт Милуновича прошлой зимой, но футболист не захотел уходить из БАТЭ.

«Что будет сейчас, знает только Неманья. Лишь ему принимать решение относительно своего будущего», — добавил агент.

Напомним, что тренер БАТЭ Алексей Бага назвал эти разговоры «нормальным агентским шантажом».

— Неманья еще не переговорил с нами, еще нет никаких решений. В БАТЭ он проводит четвертый сезон, семья у него здесь, есть прямой рейс в Белград, погода у нас похожая, питание аналогичное. Но эти вбросы…

Неужели вы полагаете, что Неманья, не поговорив с нами, соберется и улетит? Я так не думаю, — заявил Бага на пресс-конференции после кубкового матча против «Городеи» .

Милунович практически весь сезон не играл из-за травмы.

Что касается Мирко Иванича, то «Спортски журнал» утверждает, что полузащитник БАТЭ и сборной Черногории вновь, как и год назад, попал в сферу интересов «Црвены Звезды». В этом году клуб предпримет последнюю попытку приобрести Иванича.

По сведениям издания , БАТЭ вновь запросит 1,7 млн евро, но сербский клуб намерен сбить эту цену. Якобы трансфер Иванича пока не является приоритетом «Црвены Звезды».

В прошлом году была информация о том, что «Црвена Звезда» предлагала 2,5 миллиона евро за этот дуэт игроков БАТЭ. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.