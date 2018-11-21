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Беларусь и Польша подтвердили приверженность дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между странами

22.11.2018 20:50 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и посол Польши в Беларуси Артур Махальски во время личной встречи подтвердили приверженность дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между странами, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. Собеседники подтвердили приверженность двух стран дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также намерение повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-польских отношений, включая график совместных мероприятий политического, экономического и культурного характера, сообщили в ведомстве.

Встреча О.Кравченко и А.Михальски прошла 22 ноября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и посол Польши в Беларуси Артур Махальски во время личной встречи подтвердили приверженность...
 
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