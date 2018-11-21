В Молдове заявляют о необходимости прагматичного подхода к вопросу об объединении с Румынией

Молдова и Румыния в рамках совместного заседания правительств, которое состоялось в четверг в Бухаресте, подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

В частности, были подписаны протокол о создании смешанных патрульных групп на границе, договор о финансировании "Развития национальной транспортной системы в северо-восточной зоне Румынии с целью улучшения снабжения этой зоны природным газом", а также обеспечения возможностей его транспортировки в Молдову. Кроме того, была подписана декларация о намерениях по созданию усиленных учебных рамок для учреждения в перспективе смешанного подразделения армий двух стран.

"Для дальнейшего сближения Молдовы и Румынии необходимо ускорить реализацию проектов по взаимоподключению энергетических, электронных и транспортных инфраструктур", - заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на совместном брифинге с премьер-министром Румынии Виорикой Дончилэ после заседания.

Комментируя высказывания об объединении Молдовы с Румынией, он высказал мнение, что "подход к этой проблеме должен быть прагматичным, тогда он принесет больше результатов".

"Не только громкие заявления обеспечивают нам это сближение, но и конкретные проекты. Мы хотим, чтобы это объединение происходило путем взаимоподключения инфраструктуры в разных областях. Мы хотим, чтобы наши граждане не чувствовали, что они перешли из одной страны в другую", - отметил премьер.

В свою очередь В.Дэнчилэ сообщила, что на заседании говорилось и о реформах, которые должна внедрить Молдова. "Румыния со своей стороны готова предоставить экспертизу и экспертов для этих реформ и поддержать Молдавию на проевропейском пути, поскольку это единственное решение для процветания ее граждан", - сказала она.

Совместные заседания правительств Молдовы стали проводиться с 2012 года. Состоявшееся 22 ноября заседание стало пятым по счету. Все они проходили в разных городах Румынии.