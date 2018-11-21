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«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

22.11.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

Разработка на базе американского авто, но дополнили и усовершенствовали белорусы. И назвали «Зубр».

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

Иван Веремей, начальник отдела материально-технического обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Система пожаротушения наружная.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

Комплектация базовая. Усовершенствовали элементы брони. Более толстые и прочные стёкла. Вот эта вот часть усовершенствована, где именно размещаются для передвижения.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль. Разработка на базе американского авто, но дополнили и усовершенствовали белорусы. И назвали «Зубр». ...
 
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