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Брестский городской отдел по ЧС провёл открытый диалог с брестской молодёжью и призвал не прожигать свою жизнь!
22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Проект Общественного объединения
«Молодёжь за здоровый образ жизни» - таким стал лозунг открытого диалога, а ораторами выступили зам. начальника Брестского городского отдела по ЧС Сергей Саленик, начальник отдела по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Игорь Саюк, первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Екатерина Сегенюк, а также специалисты высокого уровня в области здравоохранения - Галина Стасевич и Валентина Мошенская.
Студенты имели уникальную возможность адресовать интересующий вопрос специалистам разных сфер деятельности. О последствиях вредных привычек с точки зрения пожарной безопасности поговорили с заместителем главы
Вместе со специалистами здравоохранения обсудили отрицательные стороны табакозависимости, употребления алкоголя и даже неполезного питания. Затронули интересные факты статистики в мире, которые, так или иначе заставляют задуматься о своём образе жизни.
Лидер БРСМ областного центра Екатерина Сегенюк высказала личное негативное отношение к курению как привычке, и предложила не оставаться безучастными и равнодушными, а общими силами пытаться справиться с проблемой, предложила альтернативу вредной привычке, а также призвала активно участвовать подростков в акциях за здоровый образ жизни. Свою позицию высказал и Игорь Саюк, и даже своим примером подтвердил, что здоровому образу жизни – быть, не только на словах!
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Брестский городской отдел по ЧС провёл открытый диалог с брестской молодёжью и призвал не прожигать свою жизнь!
Проект Общественного объединения БРСМ «Открытый диалог» давно зарекомендовал себя как уникальная дискуссионная площадка, активно развивающаяся и дающая свои...
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