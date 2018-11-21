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Брестский городской отдел по ЧС провёл открытый диалог с брестской молодёжью и призвал не прожигать свою жизнь!

22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проект Общественного объединения БРСМ «Открытый диалог» давно зарекомендовал себя как уникальная дискуссионная площадка, активно развивающаяся и дающая свои плоды в виде знаний, идей и, что немаловажно, грамотных выводов. Традицию его проведения поддерживают сотрудники Брестского городского отдела по ЧС уже не первый год. Нынешний – не стал исключением. В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» состоялся диалог сразу в двух учреждениях образования: Брестском государственном университете им.А.С.Пушкина и Брестском филиале ЧУО «Колледж бизнеса и права».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60859.php

Брестский городской отдел по ЧС провёл открытый диалог с брестской молодёжью и призвал не прожигать свою жизнь!

«Молодёжь за здоровый образ жизни» - таким стал лозунг открытого диалога, а ораторами выступили зам. начальника Брестского городского отдела по ЧС Сергей Саленик, начальник отдела по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Игорь Саюк, первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Екатерина Сегенюк, а также специалисты высокого уровня в области здравоохранения - Галина Стасевич и Валентина Мошенская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60859.php

Брестский городской отдел по ЧС провёл открытый диалог с брестской молодёжью и призвал не прожигать свою жизнь!

Студенты имели уникальную возможность адресовать интересующий вопрос специалистам разных сфер деятельности. О последствиях вредных привычек с точки зрения пожарной безопасности поговорили с заместителем главы МЧС Бреста Сергеем Салеником. Немало интересных вопросов подростки адресовали гостю: спрашивали о боевых выездах, спровоцированных безответственными брестчанами, о том, есть ли курильщики среди представителей мужественной профессии, интересовались частными случаями из практики, узнавали возраст злостных нарушителей безопасности и др. Сергей Константинович приводил довольно любопытные примеры из служебной практики, призывал раз и навсегда попрощаться с вредными привычками.

Вместе со специалистами здравоохранения обсудили отрицательные стороны табакозависимости, употребления алкоголя и даже неполезного питания. Затронули интересные факты статистики в мире, которые, так или иначе заставляют задуматься о своём образе жизни.

Лидер БРСМ областного центра Екатерина Сегенюк высказала личное негативное отношение к курению как привычке, и предложила не оставаться безучастными и равнодушными, а общими силами пытаться справиться с проблемой, предложила альтернативу вредной привычке, а также призвала активно участвовать подростков в акциях за здоровый образ жизни. Свою позицию высказал и Игорь Саюк, и даже своим примером подтвердил, что здоровому образу жизни – быть, не только на словах!

 
Теги: Брест
 
 
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Проект Общественного объединения БРСМ «Открытый диалог» давно зарекомендовал себя как уникальная дискуссионная площадка, активно развивающаяся и дающая свои...
 
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