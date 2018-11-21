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Музейный вечер проекта «18 квартал» к 1000-летию Бреста состоится 30 ноября

22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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30 ноября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60858.php

Музейный вечер проекта «18 квартал» к 1000-летию Бреста состоится 30 ноября

Вечер «ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ. В ПОИСКАХ РОДОВЫХ ИСТОКОВ» расскажет об истории Государственного архива Брестской области, о составе хранящихся в архиве документов, о функциях и задачах архива. Познакомит с архивными документами, которые могут быть использованы для поиска сведений генеалогического и биографического характера о своих предках, изучения истории той или иной семьи.

Проведёт вечер директор учреждения «Государственный архив Брестской области» Анна Геннадьевна Карапузова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60858.php

Музейный вечер проекта «18 квартал» к 1000-летию Бреста состоится 30 ноября

Проект «18 квартал» предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них старинные предметы, и к окончанию проекта планируется итоговая выставка, на которой будут указаны имена всех дарителей.

 
Теги: Брест
 
 
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30 ноября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста. Вечер «ИЗ ИСТОРИИ...
 
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