|
Музейный вечер проекта «18 квартал» к 1000-летию Бреста состоится 30 ноября
22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
30 ноября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста.
Вечер «ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ. В ПОИСКАХ РОДОВЫХ ИСТОКОВ» расскажет об истории Государственного архива Брестской области, о составе хранящихся в архиве документов, о функциях и задачах архива. Познакомит с архивными документами, которые могут быть использованы для поиска сведений генеалогического и биографического характера о своих предках, изучения истории той или иной семьи.
Проведёт вечер директор учреждения «Государственный архив Брестской области» Анна Геннадьевна Карапузова.
Проект «18 квартал» предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них старинные предметы, и к окончанию проекта планируется итоговая
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by