В Пущу с велосипедом сможет доехать каждый? Почему бы и нет?

В ближайшем будущем у велосипедистов и любителей велотуризма может появиться прекрасная возможность перевозить велосипеды на междугородних автобусах в Брестской области на велобагажниках. Такую надежду даёт ответ от руководства ОАО «Брестоблавтотранс». Напомним, что в ОАО «Брестоблавтотранс» представителем «За вело Брест» было направлено предложение по оснащению междугородних автобусов велобагажниками . Также в письме были представлены описания конструкции велобагажников, перечисление выгод и путей финансирования данной идеи.



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Светлана Крук-Перепелкина, представительница «За вело Брест» в г. Кобрин:

- В своём предложении я руководствовалась концепцией развития велосипедного движения в Республике Беларусь, принятой постоянной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь вначале 2018 года. С целью развития велотуризма в Брестской области, в первую очередь я предлагаю оснастить автобусы междугороднего сообщения по маршруту «Брест – Беловежская пуща» велобагажниками для транспортировки велосипедов в неразобранном виде.

Светланой был получен ответ, в котором сообщается, что ОАО «Брестоблавтотранс» направило запрос заводу «МАЗ», как основному поставщику автобусов для предприятий транспорта общественного пользования, о возможности установки велобагажников на автобусы и конструкторских решений по данному вопросу. После получения информации и с учетом мнения заинтересованных сторон будет принято окончательное решение об оснащении велобагажниками автобусов, работающих на отдельных междугородних маршрутах. О чём Светлану пообещали проинформировать дополнительно.



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Напомним, что Белорусская железная дорога начала реконструировать вагоны. Теперь даже в обычных электричках появляются места для велосипедов . Велосипедизируемся?

Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» занимается с 2009 года популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.