С замиранием сердца следят брестчане за тем, как идёт монтаж и установка главной ёлки на площади Ленина.



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Дело дошло до ветвей, уже совсем скоро лесная красавица предстанет перед нами такой, какой мы её привыкли видеть из года в год.



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А ровно через месяц - 22 декабря, состоится официальное открытие, и празднику Новый год дадут самый настоящий "зелёный свет".



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