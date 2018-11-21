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Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками

22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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С замиранием сердца следят брестчане за тем, как идёт монтаж и установка главной ёлки на площади Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60856.php

Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками

Дело дошло до ветвей, уже совсем скоро лесная красавица предстанет перед нами такой, какой мы её привыкли видеть из года в год.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60856.php

Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками

А ровно через месяц - 22 декабря, состоится официальное открытие, и празднику Новый год дадут самый настоящий "зелёный свет".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60856.php

Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60856.php

Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60856.php

Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками

 
 
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С замиранием сердца следят брестчане за тем, как идёт монтаж и установка главной ёлки на площади Ленина. Дело дошло до ветвей, уже совсем скоро лесная красавица...
 
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