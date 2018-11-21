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Главная ёлка города и области постепенно "обрастает" иголками
22.11.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
С замиранием сердца следят брестчане за тем, как идёт монтаж и установка главной ёлки на площади Ленина.
Дело дошло до ветвей, уже совсем скоро лесная красавица предстанет перед нами такой, какой мы её привыкли видеть из года в год.
А ровно через месяц - 22 декабря, состоится официальное открытие, и празднику Новый год дадут самый настоящий "зелёный свет".
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