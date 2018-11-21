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Женщина-ОМОНовец: «Макияж позволителен в нашей работе, без красных губ и закрученных ресниц»
В яблочко – именно так описывает, казалось бы, не женский выбор Екатерина. Она – сотрудник ОМОН. Её пули никогда не попадают «в молоко», а сила удара не уступает мужскому. Показать её лицо крупным планом, по понятным причинам, мы не можем. Но девушка согласилась рассказать о всех гранях профессии.
Екатерина, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
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В яблочко – именно так описывает, казалось бы, не женский выбор Екатерина. Она – сотрудник ОМОН. Её пули никогда не попадают «в молоко», а сила удара не уступает...
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