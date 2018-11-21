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Женщина-ОМОНовец: «Макияж позволителен в нашей работе, без красных губ и закрученных ресниц»

22.11.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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В яблочко – именно так описывает, казалось бы, не женский выбор Екатерина. Она – сотрудник ОМОН. Её пули никогда не попадают «в молоко», а сила удара не уступает мужскому. Показать её лицо крупным планом, по понятным причинам, мы не можем. Но девушка согласилась рассказать о всех гранях профессии.

Женщина-ОМОНовец: «Макияж позволителен в нашей работе, без красных губ и закрученных ресниц»

Екатерина, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Макияж позволителен в нашей работе, естественно, без ярких тонов, красных губ и закрученных ресниц.

Маникюр нам разрешается, но тоже пастельных тонов, не сильно яркий, без длинных ногтей, потому что в нашей работе это мешать будет.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В яблочко – именно так описывает, казалось бы, не женский выбор Екатерина. Она – сотрудник ОМОН. Её пули никогда не попадают «в молоко», а сила удара не уступает...
 
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