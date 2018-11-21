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Белорус Даниель Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

22.11.2018 22:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В детском «Евровидении» Беларусь куда успешнее, чем во взрослом, входит в топ-3 стран участниц. Наши дважды побеждали на конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поможет ли домашняя сцена покорить Европу Даниэлю Ястремскому?

Белорус Даниель Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Чувствую себя намного увереннее, чем на прошлой репетиции. Немножко подустал, но просто максимально крутая репетиция. Очень понравилось, жду следующей.

Кстати, номер один из самых сложных технически. Даниэль и его команда во время песни успеют побывать сразу в нескольких локациях.

Больше о номерах участников можно узнать здесь.
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Белорус Даниель Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В детском «Евровидении» Беларусь куда успешнее, чем во взрослом, входит в топ-3 стран участниц. Наши дважды побеждали на конкурсе, сообщили в...
 
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