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Белорус Даниель Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»
Новости Беларуси. В детском «Евровидении» Беларусь куда успешнее, чем во взрослом, входит в топ-3 стран участниц. Наши дважды побеждали на конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поможет ли домашняя сцена покорить Европу Даниэлю Ястремскому?
Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Кстати, номер один из самых сложных технически. Даниэль и его команда во время песни успеют побывать сразу в нескольких локациях.
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Новости Беларуси. В детском «Евровидении» Беларусь куда успешнее, чем во взрослом, входит в топ-3 стран участниц. Наши дважды побеждали на конкурсе, сообщили в...
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