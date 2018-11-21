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«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

22.11.2018 21:25 — Разное | СТВ  
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Реальных историй из будней ОМОНа хватило бы на многосерийный блокбастер. Эта – из последних «громких» операций.

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
26 июня мы находились на суточном дежурстве, примерно в 18:40 поступила информация, что неизвестный гражданин ведёт беспорядочную стрельбу на улице Орловской.

Когда подходили к подъезду, услышали хлопок и звук разбитого стекла.

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

В качестве мишеней злоумышленника – припаркованные авто и прохожие. Ситуация, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. Правоохранители вызвали подкрепление как раз для такого особого назначения.

Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Постоянно угрожал нам, говорил, что сожжёт нас и о том, что кто первый войдёт, он вспорет ему живот.

Оперативный план захвата был разработан на месте. В машине засел снайпер – он держал стрелка на прицеле.

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

В это время группа пыталась покорить приваренную намертво дверь. Но металлическая конструкция не сдавалась. И тогда приступили к плану «Б».

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

И здесь главная задача: с одной стороны, не спугнуть стрелка, с другой – усыпить его бдительность. Специальным устройством через стены сканировали его местонахождение.

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

А дальше – штурм – самая важная фаза операции.

Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Два выстрела при входе в комнату, светозвуковых, чтобы дезориентировать преступника, но он продолжал держать оружие в нашем направлении.

Поэтому я произвёл два травматических выстрела резиновыми пулями из бесствольного пистолета.

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

Задержанным оказался 37-летний минчанин. Мужчина уже не раз переступал запретную грань. Как позже выяснится, стрелок был невменяем. Чисто выполненная операция – как практическое и наглядное пособие, в котором главный посыл – избежать человеческих жертв.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Реальных историй из будней ОМОНа хватило бы на многосерийный блокбастер. Эта – из последних «громких» операций. Максим, командир взвода оперативно-боевого...
 
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