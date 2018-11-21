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«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской
Реальных историй из будней ОМОНа хватило бы на многосерийный блокбастер. Эта – из последних «громких» операций.
Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
В качестве мишеней злоумышленника – припаркованные авто и прохожие. Ситуация, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. Правоохранители вызвали подкрепление как раз для такого особого назначения.
Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
В это время группа пыталась покорить приваренную намертво дверь. Но металлическая конструкция не сдавалась. И тогда приступили к плану «Б».
И здесь главная задача: с одной стороны, не спугнуть стрелка, с другой – усыпить его бдительность. Специальным устройством через стены сканировали его местонахождение.
А дальше – штурм – самая важная фаза операции.
Максим, командир взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Задержанным оказался 37-летний минчанин. Мужчина уже не раз переступал запретную грань. Как позже выяснится, стрелок был невменяем. Чисто выполненная операция – как практическое и наглядное пособие, в котором главный посыл – избежать человеческих жертв.
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«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской
Реальных историй из будней ОМОНа хватило бы на многосерийный блокбастер. Эта – из последних «громких» операций. Максим, командир взвода оперативно-боевого...
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