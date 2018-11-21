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Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж
Прежде, чем разместиться в шеренге элитного отряда, нужно пройти специфический кастинг. Жёсткий отбор. Личное дело каждого досконально изучают.
На первичном этапе отсеиваются кандидаты со смутной репутацией, так что биографии у действующих сотрудников без «чёрных пятен». Кроме этого, стажёры попадают под лупу психологов – сдают тесты на стрессоустойчивость и само собой экзаменуются по физподготовке.
Приоритет, как правило, отдают отслужившим в спецназе, на границе или во внутренних войсках. «Бывалые», что называется, «в теме» и уж точно знают, куда идут. Ведь рисковать им приходится чуть ли не каждый день, многие не выдерживают такого давления.
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