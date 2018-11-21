|
Морозили на улице с грудным ребёнком или выполняли свою работу? Что известно о конфликте с контролёрами в Гродно
Новости Беларуси. Резонансный конфликт пассажира и контролера. Случай произошел в Гродно: в одном из городских автобусов ревизоры задержали женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аргументы работников автобусного парка – проезд не оплачен, поскольку билет недействительный. Однако пассажир с претензиями не согласна и намерена доказывать свою точку зрения в суде. Кто прав, а кто виноват – разбираемся вместе. Репортаж Галины Буро.
Она просто вот так тягала. За руку потягал, мне вот весь этот пух…
Многодетная мама Александра демонстрирует нашей съемочной группе куртку с затяжками, которая была надета на девушке в тот злополучный день. Гродненка утверждает: одежду испортили контролеры, когда хватали ее за руки и не давали покинуть остановку. В то время как в коляске – грудной ребенок, подруга на 8-м месяце беременности, а на улице – морозный ноябрь.
Александра, жительница Гродно:
В итоге выяснения отношений на остановке растянулось на два часа, ведь у Александры не оказалось при себе паспорта, а со штрафом она была не согласна. История закончилась в отделении милиции. На девушку составили протокол за безбилетный проезд, она, в свою очередь, написала заявление на контролеров за применение силы.
Галина Буро, СТВ:
В автобусном парке говорят: чтобы разобраться в ситуации, им достаточно и своего видео с камеры нагрудного регистратора контролера. Устройства как раз и закупили, чтобы был аргумент в конфликтных ситуациях. Запись в интересах расследования нам не показали, зато предъявили другой козырь – те самые талоны Александры и ее подруги.
Владимир Фролов, начальник отдела контрольно-ревизионного отдела автобусного парка Гродно:
Руководство автобусного парка утверждает: контролеры действовали по инструкции, нарушений нет.
Владимир Фролов:
Специалисты говорят, что конфликтные ситуации контролеров с пассажирами происходят едва ли не каждый день. Кто прав, а кто виноват конкретно в этом деле, предстоит разобраться милиции. В ближайшее время оппоненты встретятся на административной комиссии.
Новости по теме
‡агрузка...
Белорус Даниель Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»
Новости экономики за 22.11.2018
БелАЭС готовится к пуску первого реактора. Специалисты начали монтаж внутрикорпусных устройств
Так называемый налог на Гугл в 2018 пополнил бюджет на 11 млн рублей
«Белнефтехим» запустил опрос на тему повышения цен на топливо
Морозили на улице с грудным ребёнком или выполняли свою работу? Что известно о конфликте с контролёрами в Гродно
Королевские ботанические сады Кью засияли рождественскими огнями
Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морозили на улице с грудным ребёнком или выполняли свою работу? Что известно о конфликте с контролёрами в Гродно
Новости Беларуси. Резонансный конфликт пассажира и контролера. Случай произошел в Гродно: в одном из городских автобусов ревизоры задержали женщину с ребенком,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)