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Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 ноября примет участие в республиканском семинаре-совещании на тему повышения эффективности строительного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что глава государства проведет пленарное заседание, на которое приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли. Среди участников также помощники Президента, руководители банков, профсоюзов и общественных объединений, ректоры вузов.
На мероприятии, которое стартовало 22 ноября с практических занятий в учебных группах и посещения ряда объектов, детально обсудят проблемные вопросы и направления совершенствования работы стройкомплекса Беларуси, перспективы его развития, а также обменяются передовым опытом. Как отметили в пресс-службе главы государства, проведение подобных семинаров-совещаний уже положительно себя зарекомендовало на примере анализа ситуации в других сферах.
Так, в 2017 году на встрече в аналогичном формате рассматривалась
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Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
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Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 ноября примет участие в республиканском семинаре-совещании на тему повышения эффективности строительного комплекса...
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