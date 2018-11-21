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Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента

22.11.2018 22:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 ноября примет участие в республиканском семинаре-совещании на тему повышения эффективности строительного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что глава государства проведет пленарное заседание, на которое приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли. Среди участников также помощники Президента, руководители банков, профсоюзов и общественных объединений, ректоры вузов.

На мероприятии, которое стартовало 22 ноября с практических занятий в учебных группах и посещения ряда объектов, детально обсудят проблемные вопросы и направления совершенствования работы стройкомплекса Беларуси, перспективы его развития, а также обменяются передовым опытом. Как отметили в пресс-службе главы государства, проведение подобных семинаров-совещаний уже положительно себя зарекомендовало на примере анализа ситуации в других сферах.

Так, в 2017 году на встрече в аналогичном формате рассматривалась работа ЖКХ, а весной 2018 года – агропромышленного комплекса Беларуси.
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Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 ноября примет участие в республиканском семинаре-совещании на тему повышения эффективности строительного комплекса...
 
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