ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

22.11.2018 22:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев.

«9 рота» – культовый фильм, который трогает даже видавшего виды подполковника.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Он среди тех, кто держал ту самую легендарную высоту 3234 и, действительно, прочувствовал на себе, что такое не пасть духом.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
По сюжету фильма остался один человек в живых, это не совсем так. Всё-таки,Бондарчук снимал художественную картину, чтобы, может, людям интереснее было, а в реальной обстановке из 39 героев, не постесняюсь этого слова, героев-десантников, юных бойцов, осталось 9 человек уцелевших.

Многое в картине Фёдора Бондарчука – художественный вымысел, откровенничает подполковник – участник реальных боевых событий. Например, подмога долететь туда не могла.

Высота находилась на территории Пакистана. Когда началось нападение, Сергей Давидович находился в нескольких километрах ниже по склону горы.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Сергей Давидович:
Вовремя подоспели разведвзвод. Выносили раненых, убитых, всё спускали на себе. И продолжили держать эту высоту уже силами (командир сформировал) из резервных взводов.

После Афганистана Сергей Викторович оказался в строю минского ОМОНа.

В конце 80-ых отряды особого назначения начали создавать по инициативе советского МВД. Многие из этих парней на фотографиях – уже на пенсии.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Изредка удаётся собираться товарищам по оружию, хоть и поводов ностальгировать более чем достаточно.

Сергей Давидович:
«Хавьер» этот когда был зимой. Помнишь, Валера? Попали с ним вдвоём, автобусы не ходят, мы с ним пешком, сугробы эти… Мама, не горюй. А мы вспомнили 41-ый год, в кавычках, конечно. Всё пробирались к остановке. Я хочу сказать, что получилось так, что вот именно эта физическая выносливость – не зря. Не зря столько лет отслужили в ОМОН.

Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж
Новости по теме

«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН

Женщина-ОМОНовец: «Макияж позволителен в нашей работе, без красных губ и закрученных ресниц»

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

«Говорил, что сожжёт нас, и кто первый войдёт, он вспорет ему живот». ОМОНовец рассказал, как брали стрелка на Орловской

Тренировка ОМОНа: штурм здания и обстрел из грузовика. Видеофакт

Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье

«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске
‡агрузка...
Новости 24 часа

Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси, обсудят на семинаре-совещании с участием Президента

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Какой необычный талисман из «Ледникового периода» привезла с собой французская участница детского «Евровидения»?

«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир

Белорус Даниэль Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

Новости экономики за 22.11.2018

БелАЭС готовится к пуску первого реактора. Специалисты начали монтаж внутрикорпусных устройств

Так называемый налог на Гугл в 2018 пополнил бюджет на 11 млн рублей

Все новости
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев. «9 рота»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика