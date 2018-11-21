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«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир
Новости Беларуси. Даже в плотном графике юные вокалисты детского «Евровидения-2018» находят время для знакомства с белорусской культурой. 22 ноября ребята отправились в Купаловский музей, визитную карточку нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сердца участников растопили белорусские куклы-обереги, которые они смастерили своими руками.
Манью, представитель Уэльса на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
В самом интерактивном музее столицы ребята окунулись в атмосферу Купалья. Они не только познакомились с творчеством белорусского песняра, но и разучили наши народные танцы и песни.
В 2018 году рекордное количество участников – 20. Новички – Казахстан и Уэльс. Для Манью наш фольклор оказался близок: мелодии похожи на валлийские народные.
Манью:
Распробовать Беларусь готовится австралийская делегация.
Это зефир и другие белорусские сладости. Я обожаю сладкое, и мы обязательно все попробуем.
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«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир
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«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир
Новости Беларуси. Даже в плотном графике юные вокалисты детского «Евровидения-2018» находят время для знакомства с белорусской культурой. 22 ноября ребята...
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