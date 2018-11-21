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«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН
Яна – сотрудник ОМОН. Семь лет она была на другой дистанции, препятствием к любимой работе стал не менее приятный барьер – дважды материнство.
Девушка в погонах уверена: между двумя призваниями можно виртуозно соблюдать баланс. Главное, относиться к этим делам с полной боевой выкладкой.
Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Оперативность, скорость и выносливость – качества-спутники каждого сотрудника, без привязки к гендерному разделению.
Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
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«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН
Яна – сотрудник ОМОН. Семь лет она была на другой дистанции, препятствием к любимой работе стал не менее приятный барьер – дважды материнство. И вот она снова на...
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