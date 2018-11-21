«Нормальная я девочка была. Играла с куклами, всё, как положено». Как дважды мама пришла служить в ОМОН

Яна – сотрудник ОМОН. Семь лет она была на другой дистанции, препятствием к любимой работе стал не менее приятный барьер – дважды материнство.

И вот она снова на тренировочной полосе.





Девушка в погонах уверена: между двумя призваниями можно виртуозно соблюдать баланс. Главное, относиться к этим делам с полной боевой выкладкой.





Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Я оба декретных достаточно активно провела, продолжала заниматься спортом, в соревнованиях участвовала, поэтому по возвращении сюда с физподготовкой точно проблем нет.

Тренировки – неотъемлемая часть самосовершенствования.





Оперативность, скорость и выносливость – качества-спутники каждого сотрудника, без привязки к гендерному разделению.

Яна, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Нормальная я девочка была. Девочка, как девочка, играла с куклами, всё, как положено.