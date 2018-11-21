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БелАЭС готовится к пуску первого реактора. Специалисты начали монтаж внутрикорпусных устройств

22.11.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это вторая контрольная сборка. Первая проводилась на заводе, где он был изготовлен. Повторная операция должна подтвердить соответствие всех частей проектным характеристикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого пройдет ревизия всего оборудования, а затем реактор соберут в третий раз. Такая тройная сборка позволит обеспечить безопасную работу реакторной установки во время эксплуатации.

Напоминаем: ядерное топливо, необходимое для начальной загрузки, специалисты Росатома планируют поставить до конца 2019 года.

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Новости Беларуси. Это вторая контрольная сборка. Первая проводилась на заводе, где он был изготовлен. Повторная операция должна подтвердить соответствие всех...
 
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