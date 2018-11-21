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Так называемый налог на Гугл в 2018 пополнил бюджет на 11 млн рублей

22.11.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В налоговых органах на учете сейчас состоят 53 иностранные организации, которые оказывают услуги физическим лицам и уплачивают НДС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них Google, Microsoft, Amazon, Apple, Uber и другие транснациональные гиганты. Все процедуры, от постановки на учет до подписания налоговой декларации, плательщики осуществляют только в электронном виде. Для этого разработан специальный электронный сервис. При взимании налога применяется стандартная ставка 20 %.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В налоговых органах на учете сейчас состоят 53 иностранные организации, которые оказывают услуги физическим лицам и уплачивают НДС в Беларуси,...
 
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