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«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций
Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль.
Иван Веремей, начальник отдела материально-технического обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Комплектация базовая. Усовершенствовали элементы брони. Более толстые и прочные стёкла. Вот эта вот часть усовершенствована, где именно размещаются для передвижения.
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Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль. Разработка на базе американского авто, но дополнили и усовершенствовали белорусы. И назвали «Зубр». ...
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